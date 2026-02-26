Fuerzas del gobierno sirio y combatientes drusos intercambian reos capturados en choques de verano

Personal de la Cruz Roja observa la llegada en autobús de prisioneros del gobierno sirio tras su liberación en un canje de presos entre fuerzas gubernamentales sirias y milicianos drusos, en la provincia de Sweida, Siria, el jueves 26 de febrero de 2026. (Foto AP/Ghaith Alsayed) AP

El intercambio fue la primera gran señal de avance en los intentos de Estados Unidos y Jordania por mediar un acuerdo político entre ambas partes.

El gobierno sirio entregó a 25 prisioneros y las autoridades locales en las zonas de Sweida administradas por los drusos liberaron a 61 en un puesto de control en el área de al-Matuna, en el norte de Sweida. El canje fue facilitado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El portavoz del Ministerio del Interior sirio, Noureddine al-Baba, dijo a los periodistas que el acuerdo de intercambio se alcanzó “mediante los esfuerzos combinados de partes internacionales y locales, y refleja el compromiso del Estado sirio con todos sus ciudadanos, de todos los orígenes y afiliaciones y en todas las provincias”.

Stephan Sakalian, jefe de la delegación del CICR en Siria, subrayó “la esperanza de que esta operación allane el camino hacia posibles liberaciones adicionales y el diálogo entre todas las partes sobre otras preocupaciones humanitarias”, incluido el destino de las personas que desaparecieron en los hechos de violencia.

A mediados de julio, grupos armados afiliados al líder druso jeque Hikmat al-Hijri se enfrentaron con clanes beduinos locales, lo que impulsó la intervención de las fuerzas gubernamentales, que en la práctica se alinearon con los beduinos.

Cientos de civiles, en su mayoría drusos, murieron, muchos a manos de combatientes del gobierno. Decenas de miles de personas, tanto drusas como beduinas, fueron desplazadas por los combates.

Desde entonces, un gran grupo de milicias se unió bajo el mando de al-Hijri, creando una zona de facto anónima en amplias franjas de la provincia, respaldada por el vecino Israel.

Desde que el expresidente sirio Bashar Assad fue derrocado en una ofensiva encabezada por insurgentes islamistas en diciembre de 2024, las nuevas autoridades en Damasco han tenido dificultades para unificar el país y consolidar el control sobre el territorio.

Un acuerdo alcanzado el mes pasado con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos, que han controlado gran parte del noreste del país, fue un paso significativo hacia la consolidación —y también dejó a Sweida como la principal zona que permanece fuera del control del gobierno.

La secta religiosa drusa surgió como una escisión del ismailismo del siglo X, una rama del islam chií. Más de la mitad de los cerca de un millón de drusos en todo el mundo vive en Siria. La mayoría de los demás drusos vive en Líbano e Israel, incluidos los de los Altos del Golán, que Israel arrebató a Siria en 1967 y posteriormente anexó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

