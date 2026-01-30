Fuerza liderada por kurdos y gobierno de Siria alcanzan acuerdo para estabilizar el alto el fuego

Soldados cargan con los féretros de combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos, muertos a principios de mes en choques con las tropas del gobierno de Damasco, durante su funeral en Qamishli, en el noreste de Siria, el 28 de enero de 2026. (AP Foto/Baderkhan Ahmad) AP

Las FDS explicaron que, según el acuerdo, las fuerzas de seguridad afiliadas al Ministerio del Interior entrarían en las ciudades de al-Hassakeh y Qamishli, en el bastión kurdo, a donde antes tenían prohibido el acceso, y comenzará el proceso de integración de las FDS y las fuerzas de Damasco.

Esto incluiría la formación de una nueva unidad militar compuesta por tres brigadas de las FDS, además de la creación de una brigada de combatientes de las FDS dentro de una gubernamental en la provincia de Alepo.

Las instituciones locales del gobierno liderado por los kurdos del noreste de Siria —que ha operado como una zona autónoma de facto durante años— y sus empleados se integrarán en las instituciones estatales.

El pacto incluye también “derechos civiles y educativos para el pueblo kurdo, y garantías de retorno de los desplazados a sus zonas”, agregó la nota el comunicado.

“El acuerdo tiene como objetivo unificar los territorios sirios y lograr el proceso de integración plena en la región mediante el refuerzo de la cooperación entre las partes interesadas y la unificación de esfuerzos para reconstruir el país”, afirmó.

El acuerdo fue confirmado más tarde por el gobierno sirio en un comunicado.

Las FDS perdieron la mayor parte de su territorio en el noreste de Siria frente una ofensiva de Damasco después de los intensos enfrentamientos registrados en la ciudad norteña de Alepo el 6 de enero, tras meses de negociaciones fallidas para implementar un acuerdo de integración.

El nuevo liderazgo sirio, que asumió el poder después del derrocamiento del expresidente Bashar Assad en diciembre de 2024, ha luchado por afianzar su autoridad en un país desgarrado por casi 14 años de guerra civil. El acuerdo de integración de las FDS en las fuerzas de Damasco se alcanzó en marzo del año pasado, pero no había salido adelante.

Mientras, Estados Unidos, que fue el principal respaldo de las FDS durante su lucha contra el grupo extremista Estado Islámico, se ha acercado al gobierno del nuevo presidente interino sirio, Ahmad al-Sharaa. Aunque no intervino militarmente en los combates de este mes, Washington presionó a ambos bandos para llegar a un acuerdo.

Las dos partes alcanzaron la semana pasada una tregua que se ha mantenido en gran medida. El anuncio del viernes parece ser un paso más hacia la consolidación del alto el fuego.

El enviado de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, calificó en un comunicado publicado en X el nuevo acuerdo como un “hito profundo e histórico en el camino de Siria hacia la reconciliación nacional, la unidad y la estabilidad duradera”.

Barrack elogió “al pueblo kurdo, cuyos extraordinarios sacrificios y resistencia inquebrantable han desempeñado un papel fundamental en la defensa de Siria contra el extremismo y la protección de poblaciones vulnerables”.

Además, celebró un decreto emitido recientemente por al-Sharaa para reforzar los derechos de la minoría kurda en el país, incluyendo el reconocimiento del kurdo como idioma nacional junto con el árabe y la adopción del Nowruz —una celebración tradicional de la primavera y la renovación seguida por los kurdos en toda la región— como feriado oficial.

El decreto también anuló medidas resultantes de un censo de 1962 en la provincia nororiental de al-Hasakeh que despojó a decenas de miles de kurdos de su ciudadanía.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP