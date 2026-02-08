Fuerza antinarcóticos destruye fábricas de drogas en el centro de Bolivia

Las acciones se llevaron a cabo en la localidad de Villa Tunari en esta zona del centro de Bolivia, considerada un bastión del expresidente izquierdista Evo Morales, quien es el principal dirigente de los cocaleros del lugar.

“La infraestructura destruida contaba con áreas de procesamiento, secado, prensado y almacenamiento, además de generadores eléctricos y capacidad logística para operar de forma continua”, informó en un comunicado Franz Cabrera, director nacional de la Fuerza de Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Según informes de la policía, el Chapare es una de las zonas más inseguras del país, en la que operan mafias vinculadas al tráfico de cocaína. Para el Ministerio de Gobierno es la principal región productora de la droga.

Por su parte, Paz —de tendencia centroderecha— aseguró en su cuenta en la red social X que su gobierno no permitirá la consolidación de “zonas liberadas” para el tráfico de drogas.

“Recuperar la soberanía de nuestro territorio y desarticular las estructuras que pretenden operar al margen de la ley es la premisa de nuestra lucha frontal contra el narcotráfico”, manifestó.

En 2024, la policía boliviana se vio forzada a salir del Chapare debido a presiones y ataques en medio de protestas y bloqueos que se extendieron casi un mes, encabezados por Morales en contra de su antiguo aliado y sucesor, el presidente Luis Arce. La policía retornó casi tres meses después, exigiendo garantías para realizar su trabajo.

Desde hace casi un mes, Morales no se deja ver en público en el Chapare, donde se atrincheró desde 2024 después que el Ministerio Público le inició una investigación por el presunto abuso sexual de una menor, la cual resultó embarazada en 2016 cuando él era mandatario. Morales alegó que el caso tiene móviles políticos después de su disputa con Arce.

Tras alcanzar la presidencia, Paz le ha dado un giro a la administración del país luego de la derrota de la izquierda, que estuvo en el gobierno casi 20 años, con Morales (2006-2019) y Arce (2020-2025). El nuevo mandatario se ha acercado a Estados Unidos y anunció el retorno a Bolivia de la DEA, la cual fue expulsada en 2008 por el entonces gobierno de Morales.

Paz adelantó que se busca la cooperación de la DEA y fuerzas antinarcóticos de otros países para fortalecer la lucha contra las drogas.

“Hoy el Estado boliviano ha demostrado presencia y capacidad operativa en territorio del narcotráfico. Cada laboratorio destruido reduce la capacidad de producción de droga destinada a mercados internacionales”, mencionó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

FUENTE: AP