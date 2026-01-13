Fuertes vientos derriban muros en campamentos de Gaza y dejan cuatro muertos

Gente inspecciona el lugar donde murieron al menos cuatro palestinos tras el derrumbe de muros sobre carpas donde se refugiaban personas desplazadas en Ciudad de Gaza, durante un episodio de lluvia y fuertes vientos, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

Las peligrosas condiciones de vida se han vuelto habituales en el territorio palestino, después de más de dos años de devastadores bombardeos israelíes y la falta de ayuda. Hay un alto el fuego en efecto desde el 10 de octubre, pero los grupos de ayuda dicen que los gazatíes carecen en general del refugio necesario para soportar las frecuentes tormentas invernales.

Los muertos eran dos mujeres, una niña de 15 años y un hombre de 72 años, según el hospital Shifa, el hospital más grande de la ciudad de Gaza, que recibió a las víctimas.

Una de las dos mujeres murió cuando una pared se derrumbó sobre su tienda en la parte occidental de la ciudad, dijo. La otra mujer, la niña y el hombre eran de la misma familia. Murieron cuando una pared se desmoronó sobre su tienda en un área costera a lo largo de la orilla del Mediterráneo de la ciudad de Gaza, dijo el hospital. Al menos otras cinco personas resultaron heridas en ese colapso.

En la ciudad central de Zawaida, imágenes de Associated Press mostraron tiendas inundadas el martes por la mañana mientras la gente trataba de reconstruir sus refugios.

Yasmin Shalha, una mujer desplazada de la ciudad norteña de Beit Lahiya, se enfrentó al viento que agitaban las lonas de las tiendas a su alrededor mientras cosía la suya con aguja e hilo. Dijo que había caído sobre su familia la noche anterior, mientras dormían.

"Los vientos eran muy, muy fuertes. La tienda se derrumbó sobre nosotros", dijo la madre de cinco hijos a la AP mientras cosía una sábana desgarrada por el viento. "Como puede ver, nuestra situación es desesperada".

Mohamed al-Sawalha, un hombre de 72 años del campo de refugiados del norte de Jabaliya, criticó las condiciones que sufren la mayoría de los gazatíes.

"No funciona ni en verano ni en invierno", dijo sobre la tienda. "Dejamos atrás casas y edificios (con) puertas que se podían abrir y cerrar. Ahora vivimos en una tienda. Ni siquiera las ovejas viven como nosotros".

La mayoría de los palestinos viven en tiendas improvisadas desde que sus hogares fueron reducidos a escombros durante la guerra. Ahora, cuando las tormentas golpean el territorio, los trabajadores de rescate palestinos advierten a las personas que no busquen refugio dentro de edificios dañados, diciendo que podrían caer sobre ellos.

Los grupos de ayuda dicen que no están entrando suficientes materiales de refugio en Gaza durante la tregua.

La campaña de bombardeos de Israel ha reducido barrios enteros a escombros y estructuras medio derrumbadas. Los residentes no pueden regresar a sus hogares en las áreas controladas por Israel de la Franja de Gaza.

La población del territorio palestino, de más de dos millones de personas, ha luchado por mantener a raya el clima frío, incluidas las lluvias y tormentas severas, mientras escasea la ayuda humanitaria e Israel prohíbe la entrada de caravanas que son muy necesarias durante los meses de invierno. Es el tercer invierno desde que la guerra entre Israel y Hamás comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos irrumpieron en el sur de Israel y mataron a alrededor de 1.200 personas y llevaron a 251 cautivos a Gaza.

Hasta el lunes, al menos seis niños de apenas siete días murieron de hipotermia desde el inicio del invierno, según el Ministerio de Salud.

El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás, dijo que 442 personas fueron asesinadas por fuego israelí y sus cuerpos llevados a hospitales desde que el alto el fuego entró en vigor hace poco más de tres meses. El ministerio mantiene registros detallados de víctimas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

Samy Magdy informó desde El Cairo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP