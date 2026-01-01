americateve

Fuertes lluvias e inundaciones repentinas dejan al menos 17 muertos en Afganistán

KABUL (AP) — Las primeras lluvias intensas y nevadas de la temporada pusieron fin a un prolongado período de sequía en Afganistán, pero provocaron inundaciones repentinas en varias áreas, causando la muerte de al menos 17 personas y dejando heridas a otras 11, informó el jueves un portavoz de la autoridad nacional de gestión de desastres del país.

Entre los fallecidos se encontraban cinco miembros de una familia en una propiedad donde el techo se derrumbó el jueves en Kabkan, un distrito de la provincia de Herat, según Mohammad Yousaf Saeedi, portavoz del gobernador provincial. Dos de las víctimas eran menores.

La mayoría de las víctimas se han registrado desde el lunes en distritos afectados por las inundaciones, y el clima extremo también ha afectado la vida diaria en las regiones centro, norte, sur y oeste, según Mohammad Yousaf Hammad, portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán.

El funcionario afirmó que las inundaciones también dañaron la infraestructura en los distritos afectados, mataron ganado y afectaron a 1.800 familias, empeorando las condiciones en comunidades urbanas y rurales ya vulnerables.

Hammad dijo que la agencia ha enviado equipos de evaluación a las áreas más afectadas, y que ya se realizan encuestas para determinar necesidades adicionales.

Afganistán, al igual que los vecinos Pakistán e India, es muy vulnerable a eventos climáticos extremos, particularmente inundaciones repentinas tras las lluvias estacionales.

Décadas de conflicto, infraestructura deficiente, deforestación y los efectos intensificadores del cambio climático han amplificado el impacto de tales desastres, especialmente en áreas remotas donde muchas casas están hechas de barro y ofrecen una protección limitada contra las inundaciones repentinas.

Las Naciones Unidas y otras agencias de ayuda advirtieron esta semana que se espera que Afganistán siga padeciendo una de las mayores crisis humanitarias del mundo en 2026. La ONU y sus socios humanitarios lanzaron el martes un llamado a aportar 1.700 millones de dólares para proporcionar asistencia a casi 18 millones de personas que enfrentan una necesidad urgente en el país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

