Fuertes lluvias dejan 2 muertos en Perú y policía desaparecido cuando rescataba a un perro

LIMA (AP) — Un policía desapareció el viernes en el principal río de la capital peruana cuando intentaba rescatar a un perro atrapado en las aguas que se incrementaron por las intensas lluvias que han causado además dos muertos, así como cientos de casas y campos agrícolas afectados en distintos puntos del país.

Personas trabajan en una carretera destruida tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, el jueves 19 de febrero de 2026. (Foto AP/José Cusiatan) AP

El agente identificado como Patrick Ospina Orihuela ingresó por la mañana temprano al río Rímac para rescatar a un perro de pelaje negro atrapado luego que el caudal aumentó debido a las lluvias que arreciaron por el calentamiento de las aguas del Pacífico, según las autoridades.

Ospina, que también era bombero, "participaba en una acción coordinada destinada a salvaguardar la vida del animal atrapado", dijo la compañía de bomberos de Perú en un comunicado. Videos difundidos por las televisoras mostraron cómo Ospina intentaba acercarse al perro, pero ambos fueron arrastrados por las aguas.

Las autoridades los buscaban usando drones y vehículos por los bordes del río que desemboca en el Pacífico y cuyo origen se encuentra en una zona de los Andes donde las lluvias son abundantes.

Las precipitaciones también provocaron la víspera dos muertos y más de 400 casas afectadas por el lodo en el sur del país, mientras que en el centro volcó un camión en una vía y en el norte destruyeron decenas de héctareas agrícolas, informaron el viernes las autoridades.

El centro de operaciones de emergencia de la región Arequipa indicó que las lluvias intensas, acompañada de rayos y truenos desatados la víspera, provocaron aludes de lodo y piedras que avanzaron por las calles de dos poblados provocando la muerte de Isidora Molina, de 80 años, y Moisés Gamio, de 42. Las televisoras locales también mostraron cómo torrentes de agua turbia arrastraban varios vehículos que chocaban entre sí.

Sergio Bolliger, alcalde de Yanahuara, un pueblo en la región Arequipa, dijo a la prensa que más de 20 vehículos habían sido arrastrados por las precipitaciones. “Estamos en un trabajo contra el tiempo porque las lluvias van a continuar por la tarde, mañana y pasado”, dijo mientras decenas de trabajadores municipales limpiaban las vías con palas y cargadores frontales.

Una carretera clave pegada al Pacífico y en el centro de Perú quedó cortada por un potente alud de lodo y piedras que volcó a un camión articulado de 40 toneladas. El bloqueo, ocurrido en la región Ica, provocó filas de casi 20 kilómetros de vehículos, de acuerdo con la agencia oficial de noticias Andina.

En el norte casi un centenar de hectáreas de bananos y arroz en pueblos de la región Tumbes, cercanos a la frontera con Ecuador, quedaron inundadas por copiosas precipitaciones, de acuerdo con datos oficiales.

Un conteo de la defensa civil que abarca el periodo entre diciembre e inicios de esta semana indica que 59 personas han fallecido por causas relacionadas a las lluvias, entre las que se incluyen descargas eléctricas o deslizamientos de lodo.

Con cierta frecuencia, en los tres primeros meses del año, los medios locales reportan historias de sobrevivientes a precipitaciones violentas causadas por el fenómeno climático de El Niño Costero.

Según las autoridades, existe un calentamiento de las aguas del Pacífico y se prevé que El Niño Costero se consolide de forma leve en marzo. El calentamiento de las aguas oceánicas provoca elevadas tasas de evaporación y lluvias extremas, así como el aumento del caudal de los ríos.

FUENTE: AP

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y "El Cangrejo" y califica reportes como especulación

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Mipymes cubanas comienzan a importar combustible en isotanques en plena presión petrolera de EEUU

Sospechoso del homicidio de cubano en Hialeah se declara no culpable y pide juicio por jurado

Cuba elimina impuesto aduanero a paneles solares y baterías en medio de crisis energética

