Fuentes AP: Rusia dio información a Irán que puede ayudar a Teherán a atacar fuerzas de EEUU

El presidente ruso Vladímir Putin asiste a una reunión con el gobernador de la región de Nizhni Nóvgorod, Gleb Nikitin, en el Kremlin, Rusia, el viernes 6 de marzo de 2026. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP) AP

Las personas, que no estaban autorizadas a comentar públicamente sobre el tema delicado y hablaron bajo condición de anonimato, advirtieron que la inteligencia de Estados Unidos no ha descubierto que Rusia esté indicando a Irán qué hacer con la información.

Aun así, es la primera señal de que Moscú ha buscado involucrarse en la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán hace una semana. Rusia forma parte del reducido grupo de países que mantiene relaciones amistosas con Teherán, que ha enfrentado años de aislamiento por su programa nuclear y su apoyo a grupos aliados que han causado estragos en Oriente Medio, incluidos el grupo político-paramilitar Hezbollah, Hamás y los hutíes.

La Casa Blanca restó importancia a los reportes de que Rusia estaba compartiendo inteligencia con Irán sobre objetivos de Estados Unidos en la región. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el viernes que “claramente no está marcando ninguna diferencia con respecto a las operaciones militares en Irán porque los estamos diezmando por completo”.

Leavitt se negó a decir si Trump había hablado con el presidente ruso Vladímir Putin sobre el supuesto intercambio de inteligencia o si creía que Rusia debería enfrentar repercusiones, y señaló que dejará que sea el mismo Trump quien aborde el tema.

Al ser consultado sobre si Rusia irá más allá del apoyo político y ofrecerá asistencia militar a Irán, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que no ha habido ninguna solicitud de ese tipo por parte de Teherán.

“Estamos en diálogo con la parte iraní, con representantes del liderazgo iraní, y sin duda continuaremos este diálogo”, manifestó el viernes.

Ante la insistencia sobre si Moscú ha proporcionado alguna asistencia militar o de inteligencia a Teherán desde el inicio de la guerra con Irán, evitó hacer comentarios. ___ Los periodistas de The Associated Press Vladimir Isachenkov en Moscú y Michelle L. Price en Washington contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP