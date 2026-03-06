americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fuentes AP: Rusia dio información a Irán que puede ayudar a Teherán a atacar fuerzas de EEUU

WASHINGTON (AP) — Rusia ha proporcionado a Irán información que podría ayudar a Teherán a atacar buques de guerra estadounidenses, aeronaves y otros activos en la región, según dos funcionarios familiarizados con la inteligencia de Estados Unidos sobre el asunto.

El presidente ruso Vladímir Putin asiste a una reunión con el gobernador de la región de Nizhni Nóvgorod, Gleb Nikitin, en el Kremlin, Rusia, el viernes 6 de marzo de 2026. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)
El presidente ruso Vladímir Putin asiste a una reunión con el gobernador de la región de Nizhni Nóvgorod, Gleb Nikitin, en el Kremlin, Rusia, el viernes 6 de marzo de 2026. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP) AP

Las personas, que no estaban autorizadas a comentar públicamente sobre el tema delicado y hablaron bajo condición de anonimato, advirtieron que la inteligencia de Estados Unidos no ha descubierto que Rusia esté indicando a Irán qué hacer con la información.

Aun así, es la primera señal de que Moscú ha buscado involucrarse en la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán hace una semana. Rusia forma parte del reducido grupo de países que mantiene relaciones amistosas con Teherán, que ha enfrentado años de aislamiento por su programa nuclear y su apoyo a grupos aliados que han causado estragos en Oriente Medio, incluidos el grupo político-paramilitar Hezbollah, Hamás y los hutíes.

La Casa Blanca restó importancia a los reportes de que Rusia estaba compartiendo inteligencia con Irán sobre objetivos de Estados Unidos en la región. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el viernes que “claramente no está marcando ninguna diferencia con respecto a las operaciones militares en Irán porque los estamos diezmando por completo”.

Leavitt se negó a decir si Trump había hablado con el presidente ruso Vladímir Putin sobre el supuesto intercambio de inteligencia o si creía que Rusia debería enfrentar repercusiones, y señaló que dejará que sea el mismo Trump quien aborde el tema.

Al ser consultado sobre si Rusia irá más allá del apoyo político y ofrecerá asistencia militar a Irán, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que no ha habido ninguna solicitud de ese tipo por parte de Teherán.

“Estamos en diálogo con la parte iraní, con representantes del liderazgo iraní, y sin duda continuaremos este diálogo”, manifestó el viernes.

Ante la insistencia sobre si Moscú ha proporcionado alguna asistencia militar o de inteligencia a Teherán desde el inicio de la guerra con Irán, evitó hacer comentarios.

___

Los periodistas de The Associated Press Vladimir Isachenkov en Moscú y Michelle L. Price en Washington contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Destacados del día

Trump afirma en CNN que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Trump afirma en CNN que el régimen cubano "está deseando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU.

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será "el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU."

Muere sobreviviente del enfrentamiento armado en Villa Clara y aumenta la tensión sobre el caso

Muere sobreviviente del enfrentamiento armado en Villa Clara y aumenta la tensión sobre el caso

Trump promete transformar Cuba para que millones de cubanos puedan regresar a la isla

Trump promete transformar Cuba para que millones de cubanos puedan regresar a la isla

Trump afirma que Cuba también va a caer y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

Trump afirma que "Cuba también va a caer" y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter