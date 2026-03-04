Fuentes de AP: Rams apuntalan su secundaria con canje por el esquinero estelar Trent McDuffie

ARCHIVO - Trent McDuffie (22), back defensivo de los Chiefs de Kansas City, se prepara para el partido de la NFL en contra de los Cowboys de Dallas, el 27 de noviembre de 2025, en Arlington, Texas. (AP Foto/Matt Patterson, Archivo) AP

Las fuentes hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio aún no se ha finalizado. Kansas City recibirá la 29na selección global en el próximo draft de la NFL, además de reclutamientos de quinta y sexta ronda esta primavera, junto con uno de tercera ronda del próximo año.

El acuerdo cubriría la mayor necesidad de la plantilla de los Rams al sumar a un esquinero de élite a su secundaria mediocre. Los Ángeles terminó en la posición 19 de 32 en defensiva contra el pase de la liga la temporada pasada, lo que mermó el trabajo de una sólida línea defensiva y del ataque más productivo de la NFL.

McDuffie, dos veces campeón del Super Bowl y un defensivo sólido de cobertura que también destacó presionando a los quarterbacks y conectando golpes durante sus primeras cuatro temporadas, fue esquinero de primer equipo AP All-Pro en el slot en 2023 y una selección del segundo equipo en 2024.

Elegido en la primera ronda del draft en 2022, McDuffie entra en el último año de su contrato de novato y ganará 13,6 millones de dólares esta temporada, aunque es probable que los Rams ya estén trabajando en un acuerdo a largo plazo.

Los Chiefs no habrían podido encajar un contrato a largo plazo con McDuffie dentro de su tope salarial, después de haber otorgado ya renovaciones importantes al quarterback Patrick Mahomes, a los linieros defensivos Chris Jones y George Karlaftis, así como a los linieros ofensivos Creed Humphrey y Trey Smith.

Con este capital adicional del draft, los Chiefs intentarán abrir una nueva oportunidad de Super Bowl para Mahomes al reforzar el talento a su alrededor. Kansas City también continuará su reciente tradición de separarse de sus mejores profundos defensivos cuando alcanzan la elegibilidad para sus segundos contratos: hace dos años traspasó a L’Jarius Sneed a Tennessee.

Los esquineros de los Rams fueron una falla evidente en el equipo poderoso de la temporada pasada, que llegó al partido de campeonato de la Conferancia Nacional antes de caer ante los Seahawks de Seattle, que terminaron ganando el Super Bowl.

Tras no conseguir ayuda significativa para la secundaria durante la temporada, el gerente general Les Snead manifestó el mes pasado la posición de esquinero era “un grupo a reforzar durante las próximas semanas”.

Snead está haciendo exactamente eso con un canje al estilo clásico de los Rams, utilizando sus activos del draft para reforzar una plantilla que quiere capitalizar los años que le quedan con el mariscal de campo Matthew Stafford, de 38 años, quien acaba de ganar su primer premio al Jugador Más Valioso de la NFL.

Más importante aún, los Rams todavía tienen la 13.ª selección global en el próximo draft tras adquirirla de Atlanta hace un año. También cuentan con espacio en el tope salarial para acomodar el contrato de un esquinero de élite.

McDuffie tiene tres intercepciones y 5 1/2 capturas en su carrera. Lidera a todos los esquineros con 34 presiones al mariscal de campo y ocho balones sueltos forzados durante sus cuatro temporadas, según NextGenStats.

El redactor deportivo de AP David Skretta en Kansas City y el redactor de fútbol americano profesional de AP Rob Maaddi contribuyeron a este informe.

