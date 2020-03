Fuentes AP: Raiders rechazan quedarse en Oakland en 2020

Associated Press

Una persona con conocimiento de los planes del equipo dijo que el miércoles que los Raiders notificaron a las autoridades de Oakland y del condado de Alameda que no ejercerán la opción que les hubiera permitido disputar la campaña en el Coliseum en caso de que no terminaran a tiempo el nuevo estadio en Las Vegas. La persona habló en condición de anonimato debido a que el equipo no ha anunciado la decisión.