Fuente AP: Redskins adquiere al QB Kyle Allen de Panthers

WASHINGTON (AP) — Los Redskins adquirieron el lunes en un canje a un quarterback con el que el coach Ron Rivera está muy familiarizado. Pero no es el que todos piensan.

Associated Press

Washington obtuvo a Kyle Allen en un cambio con los Panthers de Carolina, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo y que habló bajo condición de anonimato debido a que el movimiento no ha sido anunciado.