Fuente AP: Raiders acuerda pacto con QB Marcus Mariota

ALAMEDA, California, EE.UU. (AP) — Los Raiders de Las Vegas llegaron el lunes a un acuerdo con el pasador agente libre Marcus Mariota, quien le daría al equipo un reserva con experiencia detrás del titular Derek Carr, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones y que habló bajo condición de anonimato debido a que el contrato no puede firmarse hasta el miércoles.