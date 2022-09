Fuente AP: NFL y sindicato revisan regreso de Tagovailoa

El regreso de Tagovailoa generó algunas preguntas. Una persona con conocimiento del tema dijo después del partido que habrá una revisión conjunta de la NFL y de la Asociación de Jugadores (NFLPA) sobre qué fue lo que se consideró en la decisión de que el quarterback regresara a la cancha. La persona habló en condición de anonimato con The Associated Press porque la pesquisa no se había revelado públicamente.