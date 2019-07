Fuente AP: Jay-Z se retira de Woodstock 50

La noticia llega el mismo día que John Fogerty, quien actuó en el festival original en 1969 con Creedence Clearwater Revival, se retiró del evento aniversario.

Los representantes de Woodstock 50 y el cofundador del festival Michael Lang dijeron que no harían declaraciones sobre la decisión de Jay-Z y Fogerty de retirarse.

Woodstock 50 ha enfrentado una serie de tropiezos en los últimos meses, incluyendo negaciones de permisos y la pérdida de un socio financiero y de una compañía de producción. No tiene recinto y los boletos aún no salen a la venta.

Con Fogerty y el rapero y actor Common a su lado, Michael Lang — cofundador del festival original — anunció en marzo que Jay-Z, Dead & Company, the Killers, Miley Cyrus, Imagine Dragons y Chance the Rapper actuarían en Woodstock 50. Se suponía que las festividades se realizarían en tres escenarios principales del circuito de carreras Watkins Glen International en Watkins Glen, Nueva York, a unos 185 kilómetros (115 millas) al noroeste del sitio original, pero el recinto se retractó.

Bloomberg reportó el jueves que el evento ahora será en el Merriweather Post Pavilion, un anfiteatro al aire libre en Columbia, Maryland. Una representante de Woodstock 50 dijo a la AP que no podía confirmar el reporte y que los organizadores no tenían más declaraciones.

Bill Werde, el ex director editorial de Billboard, dijo que por el cambio de locación los artistas probablemente pueden retirarse del concierto.

“La mayoría de los contratos para una fecha de un artista son específicos, de modo que con el cambio a Maryland creo que muy probablemente estos artistas tienen una salida fácil. Y tomando en cuenta la debacle que ha sido este festival, realmente no me sorprendería que muchos de estos artistas, si no es que todos, empiezan a retirarse”, dijo Werde, quien también es director del programa de Bandier para industrias de la grabación y el espectáculo en la Escuela S.I. Newhouse de Comunicación Pública en la Universidad de Syracuse.

Entre otros artistas programados para Woodstock 50 están Robert Plant and The Sensational Space Shifters, David Crosby, Janelle Monae, Brandi Carlile, Country Joe McDonald, Halsey, the Lumineers e India.Arie.

Werde dijo que quizás algunos simplemente esperen que los propios organizadores del festival anuncien eventualmente su cancelación en lugar de retirarse.

“Desde el punto de vista de un mánager, si ves que este evento está colapsando es mucho más diplomático esperar (a que los organizadores) finalmente cancelen en lugar de forzar las cosas y anunciar que te retiras”, dijo.

Aunque ya no actuará en Woodstock 50, Fogerty sí se presentará en el sitio original de Woodstock en Bethel, Nueva York, donde el mismo fin de semana se realizará un evento más pequeño por el aniversario que no está relacionado con Woodstock 50. El músico de 74 años subirá al escenario del Bethel Woods Center for the Arts para cerrar esa celebración el 18 de agosto, mientras que Ringo Starr actuará el 16 y Santana — quien también está anunciado para el evento de aniversario más grande — el 17.

Los Black Keys, que originalmente iban a actuar en Woodstock 50, anunciaron en abril que tuvieron que cancelar debido a un conflicto de agenda.

El festival original de Woodstock, que buscaba difundir un mensaje de paz, amor y música, fue un momento trascendental e innovador en 1969 que incluyó presentaciones de Jimi Hendrix, The Grateful Dead, Joan Baez, The Who y otros artistas que marcaron toda una época.

“Por consideración al legado de Woodstock desearía que (los organizadores de Woodstock 50) pararan. Es como ver a un boxeador que no se detiene cuando debería”, dijo Werde.

