Fuente AP: Encuentran a dos personas muertas en casa propiedad del actor y director Rob Reiner

LOS ÁNGELES (AP) — Dos personas fueron encontradas sin vida el domingo en una residencia propiedad del actor y director Rob Reiner en Los Ángeles, informó un funcionario de seguridad al tanto de la investigación.

Rob Reiner llega a la premiación Gay, Lesbian, and Straight Education Networks Respect Awards, el viernes 8 de octubre de 2010, en Beverly Hills, California. (AP Foto/Matt Sayles, Archivo)
Rob Reiner llega a la premiación Gay, Lesbian, and Straight Education Network's Respect Awards, el viernes 8 de octubre de 2010, en Beverly Hills, California. (AP Foto/Matt Sayles, Archivo) AP

El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato al no estar autorizado a discutir públicamente detalles de la investigación.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió la noche del domingo a un llamado de solicitud de ayuda médica y encontró sin vida a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 años.

Reiner fue durante mucho tiempo uno de los directores más prolíficos de Hollywood, y su trabajo incluye algunas de las películas más memorables de las décadas de 1980 y 1990, como “This is Spinal Tap”, “When Harry Met Sally” y “The Princess Bride”.

Su papel como Meathead en el clásico de televisión de la década de 1970 “All in the Family” lo catapultó a la fama.

Cumplió 78 años en marzo, aunque las autoridades no han confirmado las identidades de las personas encontradas sin vida en la casa de Reiner, ubicada en el exclusivo vecindario de Brentwood, en el lado oeste de la ciudad.

Sus representantes no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

