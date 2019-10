Fuente AP: Cowboys adquiere a Bennett en canje con Patriots

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Los Cowboys realizaron un canje para intentar reforzar el plantel durante su semana de descanso por segundo año consecutivo, aunque en esta ocasión no fue un movimiento tan atrevido.

Associated Press

Los Cowboys de Dallas adquirieron al liniero defensivo Michael Bennett en un canje con los Patriots de Nueva Inglaterra a cambio de una selección condicional de draft, dijo el jueves a The Associated Press una persona con conocimiento directo del acuerdo, y que habló bajo condición de anonimato debido a que el acuerdo aún no se anuncia.