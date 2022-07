Fuente AP: Celtics obtienen a Brogdon, de Pacers

El presidente de operaciones de baloncesto de Boston adquirió al base escolta combinado Malcolm Brogdon de los Pacers de Indiana a cambio por cinco jugadores, todos aleros suplentes y una selección de primera ronda de 2023, dijo a The Associated Press una persona enterada de la negociación que solicitó el anonimato porque el acuerdo no se puede anunciar de forma oficial sino hasta la próxima semana.