Fuego israelí mata a una niña en su casa en Gaza mientras crecen las muertes tras el alto el fuego

El cuerpo de Hamsa Hosou, una niña palestina de 11 años asesinada por fuego israelí en Jabalia, es trasladado al hospital de Shifa en Ciudad de Gaza, el 8 de enero de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

Después de que proyectiles y metralla golpearan su hogar en el área de Jabaliya, en el norte de Gaza, Hamsa Housou fue llevada al Hospital Shifa, donde se certificó su muerte. Ante la morgue del hospital, su tío Khamis Housou dijo a The Associated Press que la familia había regresado a casa el 11 de octubre, un día después de que el alto el fuego entrara en vigor.

Housou, quien comentó que su sobrina soñaba con convertirse en doctora, relató cómo temprano el jueves escuchó gritos mientras las tropas israelíes peinaban el área donde impactaron los proyectiles y la metralla. Corrió desde su apartamento hacia la casa donde vivía Hamsa y la encontró tendida en el suelo.

Llevó a la niña a la clínica más cercana, solo para descubrir que la ambulancia allí tenía un neumático pinchado. Esperaron unos 15 minutos, dijo, antes de llevarla a un hospital, donde fue declarada muerta.

"Dicen que hay un alto el fuego y que la guerra en Gaza ha terminado. ¿Es esto sólo a través de los medios, mientras que todos los días hay explosiones y cinturones de fuego?" preguntó. "Los disparos no se detienen. ¿Dónde está el alto el fuego?".

Khamis Housou expresó que Faluya, el barrio en Jabaliya donde vive la familia, ha sido objeto de disparos diarios por parte de las tropas israelíes a pesar de estar en el lado occidental de la línea amarilla del alto el fuego.

El ejército de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Anteriormente ha dicho que las acciones militares desde que comenzó el alto el fuego respondían a violaciones del acuerdo.

Al menos 424 palestinos han sido asesinados en los casi tres meses desde que el alto el fuego entró en vigor, dijo el martes el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes.

El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes. El número total de muertes palestinas por la guerra entre Israel y Hamás aumentó a al menos 71.391, dijo el ministerio, con otros 171.279 heridos.

El acuerdo de alto el fuego por fases permanece en su etapa inicial mientras continúan los esfuerzos para recuperar los restos del último rehén en Gaza. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas de Israel dijo el miércoles que había sido notificado de que los equipos habían reanudado la búsqueda de Ran Gvili. El agente de policía de 24 años fue secuestrado el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamás secuestraron a 251 personas y mataron a alrededor de 1.200, en su mayoría civiles, en el ataque que desencadenó la guerra.

__

Metz informó desde Jerusalén. Bassem Mroue contribuyó con reportes desde Beirut.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP