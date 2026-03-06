americateve

Fuego arrasa más de 60 cabañas en pueblo turístico del Pacífico sur mexicano. No hay víctimas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un incendio arrasó la madrugada del viernes un pequeño pueblo turístico del Pacífico sur mexicano, Punta Zicatela, en el estado de Oaxaca, destruyendo por completo más de 60 cabañas y locales, pero sin registrar pérdidas humanas, informó su alcalde Román Valencia.

El funcionario agregó que todavía no se sabe qué provocó el fuego, pero se presume que pudo ser un accidente por un cortocircuito o similar.

Valencia hizo estas declaraciones durante una retransmisión en vivo desde su cuenta de Facebook varias horas después de iniciado el incendio y mientras caminaba por un paisaje totalmente desolado, lleno de escombros, palmeras calcinadas, techos de lámina retorcidos y muchas cenizas que los vecinos ayudaban a limpiar mientras los equipos de rescate seguían apagando las últimas brasas.

“No quedó una sola palapa buena, se llevó todo”, indicó el alcalde. “Una pérdida total".

Punta Zicatela es un pequeño enclave de playa dependiente el municipio de Santa María Colotepec —al sur de Puerto Escondido— que vive del turismo, sobre todo mexicano, que busca unas vacaciones junto al mar pero lejos de los hoteles.

El pueblo está formado por cabañas, restaurantes y tiendas destinadas a dar servicio a los visitantes, muchas de las cuales tienen el techo de palma y madera, la estructura tradicional que mantiene a los alojamientos más frescos.

El gobierno de Oaxaca informó en un comunicado que envió ayuda a la zona, pero el alcalde pidió también apoyo a las Fuerzas Armadas para poder poner en marcha cuanto antes el lugar y que pueda regresar el turismo.

FUENTE: AP

Trump afirma en CNN que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU.

Muere sobreviviente del enfrentamiento armado en Villa Clara y aumenta la tensión sobre el caso

Trump promete transformar Cuba para que millones de cubanos puedan regresar a la isla

