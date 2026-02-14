americateve

Fritz y Shelton, los mejores de EEUU en el ranking, disputarán la final del Abierto de Dallas

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — El primer preclasificado Taylor Fritz venció el sábado a Marin Cilic en sets corridos, mientras que el segundo Ben Shelton remontó ante el campeón defensor Denis Shapovalov, lo que dejó lista una final del Abierto de Dallas entre los dos mejores estadounidenses del mundo.

Fritz conectó 22 aces en su victoria por 7-6 (5), 7-6 (3), mientras que Shelton encendió su juego con un deslumbrante golpe ganador de derecha cruzada cuando enfrentaba tres puntos de quiebre al inicio del segundo set. Así, se encaminó a un triunfo por 4-6, 6-4, 7-6 (4).

A sus 28 años, Fritz ocupa el séptimo puesto del mundo, dos lugares por delante de Shelton, quien viene de una aparición en cuartos de final del Abierto de Australia que terminó con una derrota ante el italiano Jannik Sinner en sets corridos.

Campeón en 10 ocasiones del circuito ATP, Fritz ha dividido triunfos con Shelton en sus primeros dos duelos. Shelton llega a la final del domingo con tres títulos en su palmarés.

"¿Me están diciendo que ésa es la final que quieren ver?”, preguntó Shelton, lo que provocó vítores de los aficionados en el estadio techado de fútbol americano, que también es un campo de práctica de los Dallas Cowboys en la sede del club. “Estoy superemocionado por ese duelo”.

Shelton se recuperó tras perder el primer set por segundo partido consecutivo, después de vencer a Miomir Kecmanovic en los cuartos de final.

El jugador de 23 años estaba abajo por un set y enfrentaba tres puntos de quiebre con el marcador 1-1 en el segundo cuando el winner cruzado lo puso en marcha. Más tarde tuvo dos puntos de set con el saque de Shapovalov, séptimo preclasificado, y concretó el segundo para forzar el parcial decisivo.

Shelton ganó tres de los últimos cuatro puntos en el desempate, y aseguró la victoria con otro golpe ganador de derecha.

Fritz tuvo tres puntos de set en el primer desempate y tres puntos de partido en el segundo ante Cilic, que no era cabeza de serie.

El finalista del Abierto de Estados Unidos 2024 cerró el primero con su tercer ace consecutivo, después de que Cilic salvó dos puntos de set.

Una de las ocho dobles faltas de Cilic —Fritz no cometió ninguna— le dio al anfitrión una oportunidad temprana en el segundo desempate. Fritz ganó su primer punto de partido cuando la devolución de saque del campeón del Abierto de Estados Unidos 2014 se fue larga.

Cilic, de 37 años, utilizó su potente saque para salir de varios momentos complicados en un partido con 38 aces. El croata, que buscaba su victoria número 600 en individuales en su carrera, salvó los cinco puntos de quiebre en contra, mientras que Fritz no enfrentó ninguno en su tercera victoria en cuatro enfrentamientos con Cilic.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

