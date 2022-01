Arrestan en Miami Beach a Frida Sofia, la hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán

Esta no ha sido la primera ocasión que Frida Sofía se ve envuelta en una controversia legal, el año pasado su nombre marco a una de las dinastías artísticas más importantes de México cuando acusó a su abuelo, Enrique Guzmán y a su madre, Alejandra Guzmán por delitos de abuso, corrupción de menores y violencia familiar, luego de hacer público el caso en la televisión.

Screen Shot 2022-01-24 at 3.37.53 PM.png

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. “Un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas (...) Me manoseó desde los cinco años”, compartió con el auditorio del programa de Gustavo Adolfo Infante en abril de 2021.

Sin embargo, ha mediado del mes de octubre del 2021 el mismo periodista de espectáculos, detalló que el proceso legal se tuvo que parar en primer lugar, porque no se encontró ningún elemento para darle continuidad, y en segundo, se le acabó el dinero para seguir.

Enrique Guzmán fue el primero que señaló que no seguirá con su demanda en contra de Frida Sofía por las acusaciones de una supuesta agresión sexual en contra de su nieta. En su momento se rumoreó que Alejandra Guzmán había dado su visto bueno a una de las partes para iniciar una demanda en los Estados Unidos, con el objetivo de limpiar su imagen en el mundo del espectáculo.

Screen Shot 2022-01-24 at 3.40.24 PM.png

Sin embargo, fue la mismísima intérprete quien desmintió que haya dado su visto bueno para tal proceso legal, además de asegurar que ella misma no ejercería ninguna clase de represalia contra su hija, Frida Sofía: “Solo desea lo mejor para su hija. Entonces, cualquier información que indique lo contrario es totalmente falsa”, detalló en un comunicado.

Por su parte, para finalizar el tema Gustavo Adolfo Infante, detalló que Frida Sofía estaba lista para continuar con el proceso que puso en marcha en contra de su abuelo y también en contra de su madre. Luego de que en una entrevista para el programa de televisión De Primera Mano, el abogado Xavier Olea habló sobre la demanda de violencia intrafamiliar que interpuso la joven.

“Tenemos conocimiento que la misma (la demanda) fue archivada, el MP no consideró necesario llamar a Frida, no encontró ni indicios para mandar a Frida, consideró que no había delito”, detalló el jurista para el programa de Gustavo Adolfo Infante.