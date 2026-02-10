Freiburg vence a Hertha Berlín en penales y avanza a semifinales de la Copa de Alemania

Derry Scherhan del Freiburg pelea por el balón con Fabian Reese del Hertha Berlín en el encuentro de cuartos de final de la Copa de Alemania el martes 10 de febrero del 2026. (Andreas Gora/dpa via AP) AP

El portero de Freiburg, Florian Muller, detuvo el penal en el tiro de muerte súbita de Pascal Klemens en el Olympiastadion de Berlín para asegurar que su equipo quedara entre los mejores cuatro de la competición. El gol de Yuito Suzuki había puesto al frente a los visitantes 5-4, lo que significaba que Klemens tenía que marcar para mantener la tanda de penales en marcha.