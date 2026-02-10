americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Freiburg vence a Hertha Berlín en penales y avanza a semifinales de la Copa de Alemania

BERLÍN (AP) — Freiburg avanzó a las semifinales de la Copa de Alemania tras una victoria el martes por 5-4 en la tanda de penales contra el Hertha Berlín.

Derry Scherhan del Freiburg pelea por el balón con Fabian Reese del Hertha Berlín en el encuentro de cuartos de final de la Copa de Alemania el martes 10 de febrero del 2026. (Andreas Gora/dpa via AP)
Derry Scherhan del Freiburg pelea por el balón con Fabian Reese del Hertha Berlín en el encuentro de cuartos de final de la Copa de Alemania el martes 10 de febrero del 2026. (Andreas Gora/dpa via AP) AP

El portero de Freiburg, Florian Muller, detuvo el penal en el tiro de muerte súbita de Pascal Klemens en el Olympiastadion de Berlín para asegurar que su equipo quedara entre los mejores cuatro de la competición. El gol de Yuito Suzuki había puesto al frente a los visitantes 5-4, lo que significaba que Klemens tenía que marcar para mantener la tanda de penales en marcha.

El partido terminó sin goles en el tiempo reglamentario, Yuito Suzuki adelantó a Freiburg al 96. Ocho minutos después, Fabian Reese igualó el encuentro cuando anotó con un disparo al ángulo superior.

Muller anteriormente le negó un gol en la tanda de penales a Michael Cuisance, pero igualmente el portero del Hertha, Tjark Ernst detuvo el disparo de Johan Manzambi del Freiburg.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Muere en La Habana el legendario actor cubano Alden Knight, ícono de la televisión y Premio Nacional

Muere en La Habana el legendario actor cubano Alden Knight, ícono de la televisión y Premio Nacional

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones
VIDEO

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter