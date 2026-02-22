americateve

Freiburg sube al séptimo puesto de la Bundesliga con triunfo 2-1 sobre Gladbach

BERLÍN (AP) — Matthias Ginter e Igor Matanović anotaron en la victoria de Freiburg por 2-1 sobre Borussia Mönchengladbach, con la que el equipo subió al séptimo puesto de la Bundesliga el domingo.

Igor Matanovic celebra con sus compañeros del Freiburg Vincenzo Grifo y Christian Günter en el encuentro de la Bundesliga ante el Borussia Mönchengladbach el domingo 22 de febrero del 2026. (Philipp von Ditfurth/dpa via AP)
Ginter marcó a los 38 minutos, cuando se lanzó sobre el balón tras un saque de banda largo y de forma acrobática lo dirigió a la red pese a la marca del defensor de Gladbach Joe Scally. Ginter, que anteriormente pasó cinco temporadas en Gladbach, contuvo su celebración.

Matanović no tuvo esa misma reserva tras anotar el segundo gol de Freiburg al 74, cuando empujó el balón a placer después de que Moritz Nicolas atajara un centro de Maximilian Eggestein.

Haris Tabaković recortó la diferencia al final para Gladbach, apenas un minuto después de que le anularan otro gol por fuera de juego.

Freiburg amplió a cinco partidos su racha de victorias en casa en todas las competiciones, mientras que la racha sin triunfos de Gladbach se estiró a siete encuentros.

Stuttgart espera consolidar el cuarto puesto, que da acceso a la clasificación a la Liga de Campeones, con una victoria en la cancha del colista Heidenheim más tarde el domingo, y Werder Bremen visita a St. Pauli en un duelo por el descenso.

