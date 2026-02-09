americateve

Franjo von Allmen gana sus segundo oro en los Juegos de Invierno

CORTINA D’AMPEZZO, Italia (AP) — El esquiador suizo Franjo von Allmen ganó la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina el fin de semana, y añadió otra en el tercer día.

Franjo von Allmen y su compañero suizo Tanguy Nef celebran tras ganar la medalla de oro en el descenso combinado en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 el lunes 9 de febrero del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Está siendo un debut olímpico notable para Von Allmen, quien se asoció con Tanguy Nef para ganar el descenso combinado por equipos el lunes en el debut olímpico del evento.

A diferencia del sábado, cuando capturó el oro en solitario, von Allmen necesitó algo de ayuda dos días después.

El equipo Suiza-2 estaba en cuarto lugar después de la carrera de Von Allmen, pero Nef recuperó un déficit de 0,42 segundos en un curso de slalom con surcos en el Stelvio para registrar un tiempo combinado de 2 minutos, 44,04 segundos.

El equipo Suiza-1 compuesto por Marco Odermatt y Loic Meillard empató por la plata con el equipo Austria-1 de Vincent Kriechmayr y Manuel Feller. Ambos equipos terminaron 0,99 segundos detrás.

Jake Paul observa a su prometida Jutta Leerdam ganar el oro

Los Países Bajos ganaron su primer oro de los Juegos de Milán-Cortina, ayudados por un poco de poder estelar.

La patinadora de velocidad holandesa Jutta Leerdam capturó los 1.000 metros femeninos frente a su prometido, el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul.

Después de asegurar el oro, Leerdam se detuvo cerca de las gradas para lanzar besos hacia Paul.

Fue un 1-2 para los Países Bajos debido a que Femke Kok le dio la plata a la nación amante del patinaje de velocidad. La campeona olímpica defensora Miho Takagi de Japón ganó el bronce.

Gremaud vuelve a negar a Gu

Mathilde Gremaud retuvo su título olímpico de freeski slopestyle, negando a Eileen Gu una medalla de oro por segundo Juegos de Invierno consecutivos.

Y una vez más, fue por el margen más estrecho.

Gremaud ganó la final con una puntuación de 86,96 en su mejor de tres saltos, mientras que Gu se llevó la plata detrás de su rival suiza con su mejor esfuerzo de 86,58.

Ese es un margen de 0,38. Hace cuatro años en Beijing la diferencia fue de 0,33.

Gremaud, quien también tiene una plata y un bronce olímpica lo describió como “la mejor carrera hasta ahora de mi vida”.

Megan Oldham de Canadá se llevó el bronce.

Gu, el nombre más grande del deporte, tiene dos oportunidades más de medalla de oro: en big air y halfpipe.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

