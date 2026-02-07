Franjo von Allmen gana el descenso masculino y se cuelga el primer oro en Milán-Cortina

Compartir en:









El esquiador suizo Franjo von Allmen en un momento de la prueba masculina de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno, el 7 de febrero de 2026, en Bormio, Italia. (AP Foto/Gabriele Facciotti) AP

En un día perfecto en Bormio, von Allmen completó el exigente recorrido en un minuto y 51,61 segundos.

Su tiempo fue suficiente para resistir el embate del italiano Giovanni Franzoni, quien se quedó con la plata. Su veterano compatriota Dominik Paris, de 36 años, firmó una rápida carrera para llevarse el bronce y dejar a suizo Marco Odermatt fuera del podio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP