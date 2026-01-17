Francia: Wesley Saïd lidera al líder Lens a su décima victoria consecutiva

Compartir en:









Wesley Said tras anotar el primer gol de Lens ante Auxerre en la liga francesa, el sábado 17 de enero de 2026, en Lens. (AP Foto/Jean-Francois Badias) AP

Lens derrotó el sábado 1-0 a Auxerre gracias al gol de Saïd, quien dominó con el pecho un centro de Malang Sarr al área y definió con una volea de zurda al rebote del balón. El tanto a los 65 minutos fue su octavo de la temporada.

Lens, que ganó su único título francés en 1998, se mantuvo un punto por delante del campeón defensor Paris Saint-Germain, que el viernes venció 3-0 a Lille.

Penúltimo en la clasificación, Auxerre no se dejó intimidar por la animada multitud y planteó una fuerte resistencia.

Después de un primer tiempo con escasas ocasiones, Lens mostró más intención y Matthieu Udol, asistido por Adrien Thomasson, estuvo cerca de romper el empate. El balón volvió a caer a Udol, quien disparó de nuevo solo para que el defensor Fredrik Oppegård tapase.

Lens siguió presionando y finalmente fue recompensado cuando Saïd anotó.

Doble de Hidalgo El delantero argentino Santiago Hidalgo comenzó en lugar del suspendido Emersonn y anotó dos veces para que Tolosa derrotase 5-1 a Niza. Fue la tercera victoria de Tolosa en cuatro partidos de la Ligue 1.

Tolosa marcha séptimo, 17 puntos detrás de Lens. El tercero Marsella jugaba más tarde el sábado contra Angers. El PSG se puso a tono para enfrentar a Sporting Lisboa la próxima semana en la Liga de Campeones con una convincente victoria sobre Lille el viernes. Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, firmó un doblete. Mónaco sufrió séptima derrota en ocho partidos, un 3-1 en casa ante Lorient. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP