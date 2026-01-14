americateve

Francia veta la entrada a activistas británicos de ultraderecha que atacan a barcos de migrantes

PARÍS (AP) — Diez miembros de un grupo de extrema derecha británico no recibieron autorización para entrar en Francia, donde han sido acusados de destruir pequeñas embarcaciones utilizadas por migrantes que intentan llegar a Reino Unido, reportó el miércoles el Ministerio del Interior francés.

ARCHIVO - Dos operarios municipales, junto a una balsa neumática pinchada por la policía francesa y empleada por migrantes para cruzar el canal de La Mancha, el 22 de diciembre de 2025, en la playa de Gravelines, en el norte de Francia. (AP Foto/Jean-Francois Badias, archivo)
ARCHIVO - Dos operarios municipales, junto a una balsa neumática pinchada por la policía francesa y empleada por migrantes para cruzar el canal de La Mancha, el 22 de diciembre de 2025, en la playa de Gravelines, en el norte de Francia. (AP Foto/Jean-Francois Badias, archivo) AP

El veto, dictado el martes, impide a los activistas antimigración del grupo "Raise the Colours" entrar o permanecer en Francia, según el ministerio.

En un comunicado, señaló que los miembros del colectivo han estado buscando y destruyendo pequeños barcos empleados en la ruta migratoria a través del canal de la Mancha, desde Francia al Reino Unido.

Además, llevaron a cabo "actividades propagandísticas" a lo largo de la costa norte de Francia "dirigidas a la población británica, a la que se instó a reforzar las filas del movimiento para poner fin al fenómeno migratorio".

El ministerio no dio los nombres de los 10 ciudadanos británicos, pero dijo que habían sido "identificados como militantes dentro del movimiento que llevaron a cabo acciones en territorio francés".

La migración a través del canal de la Mancha se ha convertido en un obstáculo en las relaciones entre Londres y París en los últimos años y es una cuestión política especialmente divisiva en Reino Unido.

Más de 41.000 personas cruzaron el canal hacia suelo británico en pequeñas embarcaciones el año pasado. La cifra supuso un incremento con respecto a 2024, pero estuvo por debajo del récord alcanzado en 2022, cuando más de 45.000 personas se embarcaron en la travesía, según el Ministerio del Interior.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

