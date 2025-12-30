Francia otorga la ciudadanía a George y Amal Clooney y a sus gemelos Ella y Alexander

ARCHIVO - George Clooney y su esposa Amal Clooney posan para fotógrafos al llegar a la proyección de la película "The Boys In The Boat", el 3 de diciembre de 2023, en Londres. (Foto de Alberto Pezzali/Invision/AP, Archivo) AP

El gobierno de Francia informó que George Clooney, su esposa Amal y sus gemelos Ella y Alexander recibieron la ciudadanía francesa.

Las naturalizaciones de la estrella nacida en Kentucky y su familia fueron anunciadas el fin de semana pasado en el Journal Officiel, la gaceta oficial donde se publican los decretos del gobierno francés.

El aviso del gobierno indicó que la abogada de derechos humanos Amal Clooney fue naturalizada con su nombre de soltera, Amal Alamuddin. El informe también incluyó el segundo nombre de George Clooney, Timothy.

La pareja compró una propiedad en Francia en 2021. En una entrevista con Esquire en octubre, Clooney describió su “granja en Francia” como su residencia principal, una decisión que el actor de 64 años y su esposa de 47 años tomaron pensando en sus hijos.

“Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood”, dijo a la revista. “No quiero que anden preocupados por los paparazzi. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otras personas”.

Creciendo lejos del foco de atención en Francia, “no están en sus iPads, ¿sabes?”, dijo. “Cenan con adultos y tienen que levantar sus platos. Tienen una vida mucho mejor”.

Los representantes de George Clooney no respondieron a la solicitud de comentarios de The Associated Press el lunes. El Ministerio del Interior del gobierno francés tampoco respondió a las preguntas de AP el martes.

No estaba claro si Clooney retuvo su ciudadanía estadounidense. Amal Clooney nació en Líbano y creció en Reino Unido. Los gemelos de 8 años nacieron en Londres.

En recientes entrevistas con los medios cuando estaba promocionando su reciente película “Jay Kelly”, Clooney dijo que está tratando de aprender francés usando una app de idiomas, pero que sigue hablándolo “horrible, horrible”. Dijo que su esposa e hijos lo hablan perfectamente.

“Hablan en francés frente a mí para poder decir cosas terribles sobre mí en mi cara y yo no lo sé”, bromeó, hablando con el canal francés Canal+.

Los medios franceses han informado que los Clooney viven parte del tiempo en su lujosa villa del siglo XVIII fuera de la ciudad de Brignoles, en el sur de Francia, donde pueden mantener un perfil más bajo y sus hijos están protegidos de fotografías no autorizadas por las leyes de privacidad francesas.

El alcalde de Brignoles, Didier Brémond, dijo al canal BFMTV el martes que los Clooney son “una familia muy sencilla y muy accesible” y señaló que el actor compra en la ciudad y asistió a la inauguración de su cine. Su decisión de convertirse en ciudadanos franceses testifica “su amor por nuestro país”, dijo el alcalde.

“Aquí, él quiere vivir normalmente y eso es lo que está tratando de hacer”, dijo.

