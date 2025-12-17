americateve

Francia investiga posible intento de ciberataque contra ferry

PARÍS (AP) — La agencia de contraespionaje de Francia está investigando un supuesto complot de ciberataque dirigido a un ferry internacional de pasajeros, informaron las autoridades el miércoles.

Logo de la Dirección General de Seguridad Interna de Francia, en una foto tomada en París el 31 de agosto del 2020 (Stephane de Sakutin, Pool photo via AP)
Logo de la Dirección General de Seguridad Interna de Francia, en una foto tomada en París el 31 de agosto del 2020 (Stephane de Sakutin, Pool photo via AP) AP

Un miembro de la tripulación letón está bajo custodia enfrentando cargos de haber actuado para una potencia extranjera no identificada, revelaron funcionarios franceses. Pero el ministro del Interior, Laurent Nunez, pareció insinuar que se sospecha de Rusia, diciendo: "En este momento, la interferencia extranjera muy a menudo proviene del mismo país".

Francia y otros aliados europeos de Ucrania alegan que Rusia está librando una "guerra híbrida" contra ellos, utilizando sabotajes, asesinatos, ciberataques, desinformación y otros actos hostiles difíciles de rastrear.

La inteligencia compartida por las autoridades italianas alertó a la Dirección General de Seguridad Interna, el servicio especial de contraespionaje y antiterrorismo de Francia, de que un software a veces utilizado por ciberdelincuentes podría haber infectado los sistemas informáticos a bordo de un ferry atracado en el puerto mediterráneo francés de Sète, indicó la fiscalía de París.

El llamado software RAT, que permite controlar sistemas informáticos de forma remota, podría haber sido utilizado para tomar el control de las computadoras del ferry, dijo la fiscalía. No nombró al ferry.

Nunez dijo a la emisora pública France Info que "individuos intentaron acceder al sistema de procesamiento de datos de un barco". Lo describió como "un asunto muy serio". Al ser preguntado si la intención sospechada era secuestrar la embarcación, dijo: "No lo sabemos".

Añadió: "Los investigadores parecen estar siguiendo una pista de interferencia... interferencia extranjera".

La policía arrestó el viernes a dos miembros de la tripulación del ferry, uno letón y otro búlgaro, que las autoridades italianas habían identificado como sospechosos, señaló la fiscalía. El búlgaro fue posteriormente liberado sin cargos tras ser interrogado.

El ciudadano letón está detenido bajo un cargo preliminar de conspiración criminal y dos cargos preliminares de delitos relacionados con piratería informática con el objetivo de servir a los intereses de una potencia extranjera no nombrada, sostuvo la fiscalía.

Se dijo que también se llevaron a cabo redadas de búsqueda en Letonia. La policía estatal letona dijo que no tenía comentarios.

El ferry está ahora de nuevo en operación después de haber sido retenido en el puerto para realizar controles de seguridad en su sistema informático, aseveró la fiscalía.

___________________________________

La corresponsal Emma Burrows en Londres contribuyó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

