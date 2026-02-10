Francia investiga caso de hombre abusó de decenas de menores durante décadas

El fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, dijo que el sospechoso, Jacques Leveugle, fue sometido a una investigación formal en febrero de 2024 por violación agravada y agresión sexual de menores y está en detención preventiva desde abril de 2025.

El caso se centra en escritos que los investigadores dicen fueron compilados por el propio sospechoso en una “memoria” digital almacenada en un USB que halló un familiar, y posteriormente entregado a las autoridades.

Los fiscales dicen que los textos —descritos como 15 volúmenes— permitieron a los investigadores identificar a 89 presuntas víctimas, chicos de entre 13 y 17 años en el momento de las agresiones, desde 1967 hasta 2022.

Manteaux dijo que eligió hacer público el nombre del hombre para alentar a otras víctimas a presentarse. Por lo regular, no se revela el nombre de personas bajo investigación en Francia.

“Este nombre debe ser conocido porque el objetivo es permitir que posibles víctimas se presenten”, afirmó en una conferencia de prensa.

Las autoridades establecieron una línea directa y dijeron que cualquier persona que crea haber sido víctima o tenga información debe contactarlos.

El fiscal dijo que los investigadores esperaban identificar a todas las presuntas víctimas sin un llamado público, pero encontraron que los documentos a menudo contenían identidades incompletas, lo que complicaba los esfuerzos para localizar a las personas décadas después.

“Pensamos que podríamos, internamente, identificar a todas las víctimas”, dijo Manteaux, pero “nos dimos cuenta de que estábamos contra un muro”.

Francia todavía se está recuperando de uno de los casos de violencia sexual más impactantes del país en tiempos recientes, en el que Dominique Pelicot fue condenado por drogar a su esposa Gisèle Pelicot y reclutar a docenas de hombres para violarla durante años. En ambos casos, dicen los investigadores, un rastro digital resultó decisivo: grabaciones y archivos en el caso Pelicot, y el USB en la investigación de Grenoble.

En la radio RTL poco después de la conferencia de prensa, Manteaux enfatizó la necesidad de actuar rápidamente.

“Hay urgencia”, dijo, citando la edad del sospechoso y la dificultad de rastrear a las víctimas a lo largo de 55 años.

Los investigadores dijeron que las agresiones ocurrieron en Francia y en el extranjero, posiblemente en Alemania, Suiza, Portugal, Marruecos, Argelia, Níger, Filipinas, India y Colombia, así como Nueva Caledonia, donde las autoridades dicen que el hombre trabajó como educador.

Manteaux también dijo que el sospechoso ha reconocido dos asesinatos dentro de su familia, lo que ha provocado una investigación paralela.

Los fiscales dicen que el sospechoso admitió haber asfixiado a su madre, quien estaba en fase terminal de cáncer, y más tarde a su tía de 92 años en circunstancias similares.

Con respecto a la tía, Manteaux dijo que el sospechoso le dijo a los investigadores que “debido a que tenía que regresar a las Cévennes y ella le suplicó que no se fuera, también eligió darle muerte”.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP