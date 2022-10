Francia espera que Embiid se le una para Olímpicos de París

Associated Press

El astro de los 76ers de Filadelfia podría decantarse también por representar a Estados Unidos. Pero no puede elegir las dos opciones.

“Ahora, él tiene las dos nacionalidades, y tiene que elegir una nacionalidad basquetbolística, lo que no es lo mismo”, dijo Collet a The Associated Press. “Así, tendrá que elegir. Nadie puede hacer algo para cambiar esto”.

Embiid nació en Camerún y tenía ya la ciudadanía francesa. Su novia es brasileña y el hijo de ambos es estadounidense.

El basquetbolista asistió a la secundaria en Florida y jugó a nivel universitario en Kansas.

Cinco veces elegido al Juego de Estrellas y cuatro veces nombrado parte del equipo ideal, ha pasado toda su carrera profesional con Filadelfia, promediando 26 puntos en sus primeras seis temporadas y 30,6 en camino a conseguir la corona como el mejor anotador de la campaña anterior.

La semana pasada, dijo a la AP que es muy pronto para tomar una decisión. Por regla, debe pronunciarse ante la FIBA si quiere jugar en los Olímpicos o el Mundial.

Francia se quedó con la plata en los Juegos de Tokio, y su plantel podría incluir a Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum y, probablemente, al principal prospecto en el draft de la NBA, Victor Wembanyama.

