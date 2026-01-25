americateve

Francia detiene al capitán de un petrolero ruso interceptado en el Mediterráneo

PARÍS (AP) — El capitán de un petrolero interceptado hace unos días en el mar Mediterráneo por la Marina francesa bajo sospecha de transportar petróleo en violación de las sanciones contra Rusia fue reportado el domingo como detenido para ser interrogado.

El capitán indio del barco fue entregado a las autoridades judiciales tras la desviación del petrolero Grinch y su llegada al fondeadero en el Golfo de Fos-sur-Mer, informaron los medios franceses, citando un comunicado de la fiscalía de Marsella.

La emisora de radio Ici Provence informó que la tripulación, también de nacionalidad india, permanecía a bordo. Se abrió una investigación preliminar por cargos de no enarbolar una bandera.

La fiscalía de Marsella no hizo más comentarios.

El Grinch provenía de Murmansk, en el noroeste de Rusia, y se sospecha que forma parte de la "flota fantasma" rusa que ha sido sancionada. Un video proporcionado por el ejército francés mostró a miembros de la marina abordando el barco desde un helicóptero a principios de esta semana.

Se cree que Rusia está utilizando una flota de más de 400 barcos para evadir las sanciones por la guerra en Ucrania. Francia y otros países han prometido tomar medidas enérgicas.

La flota está compuesta por buques envejecidos y petroleros propiedad de entidades no transparentes con direcciones en países no sancionadores, y navegando bajo banderas de dichos países.

En septiembre, las fuerzas navales francesas abordaron otro petrolero frente a la costa atlántica francesa que el presidente Emmanuel Macron también vinculó a la flota en la sombra. El presidente ruso Vladímir Putin denunció esa interceptación como un acto de piratería.

El capitán de ese petrolero será juzgado en febrero por la supuesta negativa de la tripulación a cooperar, según las autoridades judiciales francesas. _______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

