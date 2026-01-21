Francia descarta boicotear el Mundial de fútbol por Groenlandia, por ahora

Compartir en:









El presidente Donald Trump se cuelga la medalla del Premio de la Paz de la FIFA que le entregó el presidente de la FIFA Gianni Infantino, el 5 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci) AP

"En el momento en que estamos hablando, no hay deseo por parte del ministerio de boicotear esta competencia importante y muy esperada", afirmó la ministra de deportes Marina Ferrari a los periodistas el martes por la noche. "Dicho esto, no estoy prejuzgando lo que podría suceder".

Ferrari añadió que quiere mantener el deporte separado de la política.

"La Copa Mundial de 2026 es un momento extremadamente importante para todos los amantes del deporte", expresó.

Con un torneo que arrancará en junio en Estados Unidos, Canadá y México, las ambiciones del presidente estadounidense de arrebatar el control de Groenlandia al aliado de la OTAN, Dinamarca, tienen el potencial de desgarrar las relaciones con los aliados europeos.

En Francia, el legislador izquierdista Eric Coquerel dijo que debería considerarse la posibilidad de un boicot por parte de Francia, dos veces campeona del mundo.

"En serio, ¿podemos realmente imaginar ir a jugar la Copa Mundial de fútbol en un país que ataca a sus 'vecinos', amenaza con invadir Groenlandia, socava el derecho internacional, quiere torpedear la ONU?", preguntó en un mensaje publicado en las redes sociales.

"La pregunta surge seriamente, especialmente porque todavía es posible reenfocar el evento en México y Canadá", escribió. Francia perdió ante Argentina en la final del Mundial 2022. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP