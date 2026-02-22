americateve

Francia citará al embajador de EEUU Charles Kushner tras comentarios sobre muerte de activista

PARÍS (AP) — Francia convocará al embajador de Estados Unidos, Charles Kushner, para protestar por comentarios del gobierno de Trump sobre la muerte a golpes de un activista de extrema derecha, informó el ministro de Exteriores.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, habla durante una conferencia de prensa en Beirut, Líbano, el viernes 6 de febrero de 2026. (AP Foto/Hussein Malla)
Jean-Noël Barrot reaccionaba a un comunicado de la Oficina Antiterrorista del Departamento de Estado, que publicó en X que “los informes, corroborados por el ministro del Interior francés, de que Quentin Deranque fue asesinado por milicianos de izquierda, deberían preocuparnos a todos”.

Deranque, un activista de utraderecha, murió la semana pasada por lesiones cerebrales a causa de una golpiza en la ciudad francesa de Lyon. Fue atacado durante una pelea en los márgenes de una reunión estudiantil en la que una legisladora de extrema izquierda, Rima Hassan, era la oradora principal.

Su muerte puso de relieve un clima de profundas tensiones políticas de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió calma el sábado, mientras unas 3.000 personas se sumaron a una marcha en Lyon organizada por grupos de extrema derecha para rendir homenaje a Deranque.

“Rechazamos cualquier instrumentalización de esta tragedia, que ha sumido a una familia francesa en el duelo, con fines políticos”, manifestó Barrot. “No tenemos lecciones que aprender, en particular sobre la cuestión de la violencia, del movimiento reaccionario internacional”.

El Departamento de Estado señaló en su publicación que “el radicalismo violento de izquierda está en aumento y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública. Seguiremos de cerca la situación y esperamos que los responsables de la violencia sean llevados ante la justicia”.

Se han presentado cargos preliminares contra siete personas. La fiscalía de Lyon solicitó que a cada una se le imputara homicidio intencional, violencia agravada y asociación delictiva. Seis de los acusados fueron imputados por los tres cargos. Al séptimo se le imputó complicidad en homicidio intencional, violencia agravada y asociación delictiva.

Barrot indicó que tiene otros temas que tratar con Kushner, incluidas las decisiones de Estados Unidos de imponer sanciones a Thierry Breton, excomisario de la Unión Europea responsable de supervisar las normas sobre redes sociales, y a Nicolas Guillou, un juez francés en la Corte Penal Internacional.

Barrot afirmó que ambos son objeto de sanciones “injustificadas e injustificables”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

