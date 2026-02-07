americateve

Francesca Lollobrigida gana el primer oro para Italia en los Juegos de Milán-Cortina

MILÁN (AP) — La patinadora de velocidad Francesca Lollobrigida ganó el sábado la primera medalla de oro para Italia, país anfitrión, en los Juegos de Milán-Cortina, al imponerse en los 3.000 metros femeninos con un tiempo récord olímpico.

La italiana Francesca Lollobrigida, medallista de oro, celebra con la bandera italiana tras la carrera de 3,000 metros de patinaje de velocidad femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el sábado 7 de febrero de 2026. (AP Photo/Christophe Ena)
Con los aficionados levantándose de sus asientos y rugiendo por ella mientras competía en su 35 cumpleaños, Lollobrigida terminó en tres minutos y 54,28 segundos, más de dos segundos por delante de la subcampeona Ragne Wiklund de Noruega.

Valerie Maltais de Canadá fue tercera.

Lollobrigida es de Frascati, un pueblo en las colinas a las afueras de Roma, conocido por su vino blanco, y su tía abuela fue la fallecida Gina Lollobrigida, una estrella del cine de los años 50 y 60.

Esta fue la cuarta participación olímpica de Francesca Lollobrigida, madre de un hijo de dos años, y su primera medalla de oro, de hecho, la primera para una mujer de su nación en patinaje de velocidad. Obtuvo dos medallas en Beijing hace cuatro años: una plata en los 3.000 y un bronce en la salida en masa.

Como era de esperar, fue recibida con un gran aplauso durante las presentaciones antes de su serie, y Lollobrigida respondió con una gran sonrisa y un gran saludo con ambos brazos en alto, antes de cubrirse el pecho con las manos.

Compitiendo con Maltais, Lollobrigida iba detrás en el primer punto de control. Pero la italiana siguió ganando terreno y, quizás impulsada por el fuerte apoyo de sus compatriotas en las gradas, se lanzó en la última vuelta, con los brazos balanceándose detrás de ella.

¿Qué tan rápida fue? Su tiempo no solo fue mucho mejor que el de cualquier otra en el hielo el sábado, sino que fue más de dos 1/2 segundos más rápido que la marca olímpica establecida por Irene Schouten cuando reclamó el oro en los 3.000 en los Juegos de Beijing 2022.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

