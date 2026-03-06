americateve

Fractura en el dedo pone en duda al dominicano Jeremy Peña para el día inaugural con los Astros

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El estelar campocorto dominicano de los Astros de Houston, Jeremy Peña, podría perderse el día inaugural de la temporada debido a la fractura en un dedo que lo obligó a quedar fuera del Clásico Mundial de Béisbol.

Jeremy Peña, de los Astros de Houston, betea de foul durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas en los entrenamientos de primavera ante los Mets de Nueva York el martes 24 de febrero de 2026, en Port St. Lucie, Florida. (AP Foto/Jeff Roberson)
Peña, quien se fracturó el dedo anular derecho tras fildear un roletazo fuerte con la República Dominicana durante un juego de exhibición previo al Clásico el miércoles, será evaluado dentro de dos semanas. Los Astros inauguran el 26 de marzo en casa contra los Angelinos de Los Ángeles.

“Siento que las últimas 48 horas han sido muy inciertas, pero es lo que es. Las lesiones son parte del juego. Ojalá estuviera ahí afuera jugando con los muchachos”, comentó Peña a los reporteros el viernes.

Se espera que Peña continúe con ejercicios de béisbol durante la próxima semana. El jugador de 28 años fue llamado al Juego de Estrellas por primera vez el año pasado, cuando bateó para .304 con 17 jonrones, 62 carreras impulsadas, 20 bases robadas y un OPS de .840.

“El objetivo es tratar de estar listo para el día inaugural. No sé cómo va a sanar. No sé cómo va a ser el proceso, pero el objetivo siempre es tratar de unirme al equipo para el día inaugural”, comentó Peña.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

