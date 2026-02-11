americateve

Fox y Wembanyama guían a Spurs a 6ta victoria seguida, 126-113 ante Warriors

SAN FRANCISCO (AP) — De'Aaron Fox anotó 27 puntos y Victor Wembanyama sumó 26 para llevar a los Spurs de San Antonio hacia el receso del Juego de Estrellas con una racha de seis victorias, tras vencer el miércoles 126-113 a los Warriors de Golden State.

DeAaron Fox, de los Spurs de San Antonio, envía un pase frente a Draymond Green, de los Warriors de Golden State, el miércoles 11 de febrero de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu)
De'Aaron Fox, de los Spurs de San Antonio, envía un pase frente a Draymond Green, de los Warriors de Golden State, el miércoles 11 de febrero de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Wembanyama, un día después de su actuación de 40 puntos contra los Lakers de Los Ángeles, firmó otra sólida presentación para que los Spurs llegaran al receso con marca de 38-16. Tras perderse los playoffs las seis temporadas anteriores, los Spurs tienen el segundo mejor récord de la Conferencia Oeste.

Keldon Johnson anotó 21 por San Antonio.

Draymond Green registró 17 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias para liderar a los Warriors. Moses Moody y De'Anthony Melton también anotaron 17 por Golden State.

Golden State cayó a 29-26 de cara al receso del Juego de Estrellas, después de perder tres de cinco partidos sin su estrella Stephen Curry, quien está fuera por una lesión de rodilla. Los Warriors confían en que Curry regrese después del receso, mientras buscan un impulso en el tramo final de la temporada.

_____

FUENTE: AP

