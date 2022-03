Un camarógrafo y una productora de Fox News murieron en un ataque en las afueras de Kiev mientras cubrían la invasión rusa

Zakrzewski era un veterano reportero de guerra que cubrió múltiples conflictos bélicos, entre ellos Irak, Afganistán y Siria.

“Su pasión y talento como periodista eran inigualables (...) Hoy es un día desgarrador para Fox News y para todos los reporteros que arriesgan sus vidas para dar las noticias”, recalcó Scott.

Screen Shot 2022-03-15 at 2.42.58 PM.png

Hall, por su parte, sigue hospitalizado en Ucrania, aunque no se ha precisado la gravedad de sus heridas.

La cadena CNN se solidarizó con las víctimas y emitió un emotivo comunicado en sus redes sociales: “Nuestros corazones están con las familias, los amigos y los colegas del camarógrafo Pierre Zakrzewski y la productora Oleksandra Kurshinova que perdieron la vida cubriendo la guerra en Ucrania para Fox. A Benjamin Hall: CNN está con usted y sus seres queridos. Nos comprometemos a brindar todo el apoyo que podamos”.

Screen Shot 2022-03-15 at 2.43.36 PM.png

De esta manera, hay ya confirmados al menos 5 periodistas fallecidos en el conflicto ucraniano, según informó este martes la comisionada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Liudmyla Denisova, que responsabilizó a las tropas rusas de esos sucesos.

Los otros tres reporteros fallecidos son el corresponsal militar ucraniano Viktor Dudar (muerto durante los combates cerca de Mikolaiv), el camarógrafo del canal de televisión ucraniano en vivo Yevhen Sakun (muerto durante los ataques con misiles en Kiev) y el periodista documental estadounidense Brent Renaud, asesinado a tiros en Irpin, un suburbio de primera línea de Kiev que ha sido testigo de algunos de los combates más feroces desde que Rusia invadió Ucrania.

Renaud, de 50 años, estaba trabajando para Time Studios en un proyecto sobre problemas globales de refugiados, dijo el medio de comunicación. Otro periodista, identificado por la Federación Internacional de Periodistas como Juan Arredondo, fue herido en el mismo ataque.

Un ucraniano que había estado en el mismo automóvil que los estadounidenses también resultó herido, según un médico en el lugar.

Screen Shot 2022-03-13 at 12.21.28 PM.png

Renaud de 51 años fue colaborador de The New York Times hasta el año 2015, según informó el medio estadounidense en un comunicado, en el que además detalló que no estaba destinado por el medio para esta cobertura. “Estamos consternados por la noticia de su muerte”, afirmó el diario norteamericano en el texto.

Reporteros Sin Frontera (RSF) presentó el sábado pasado su nuevo centro en Leópolis, al oeste de Ucrania, destinado a asistir a periodistas en peligro y a prestar ayuda para que los medios de comunicación ucranianos independientes puedan seguir trabajando y evitar la censura.

“En ese momento dijimos que hasta entonces era un milagro que no hubiera periodistas muertos, porque varios equipos de televisión habían sido blanco de disparos deliberados. Vemos bien que los peligros que citábamos no eran imaginarios”, lamentó Christophe Deloire, secretario general de la ONG.

Deloire recordó su petición a todos los países beligerantes en general, “y evidentemente a Rusia, que es la potencia agresora”, de respetar la resolución 2222 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la protección de los periodistas en conflictos armados”.

Fuente: infobae.com