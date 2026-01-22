Fox anota 31 puntos; Wembanyama suma 26 unidades y 13 rebotes en victoria de Spurs sobre Jazz

Compartir en:









De'aaron Fox, de los Spurs de San Antonio, avanza hacia el canasto frente a Walter Clayton Jr, del Jazz de Utah, el jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/Rob Gray) AP

Fox acertó diez de 13 disparos de campo con seis triples. Wembanyama —junto con cinco tapas— atinó nueve de 14 con cuatro triples, un partido después de embocar de 21-5 en una derrota ante Houston.

Keldon Johnson añadió 21 puntos y Stephon Castle contabilizó 16 tantos, ocho asistencias y siete rebotes por los Spurs, que ganaron su cuarto juego en sus últimos cinco.

Jusuf Nurkic registró 17 puntos, 14 asistencias y 11 rebotes para su segundo triple-doble en el mismo número de partidos, y el tercero de su carrera. El Jazz paasó más de 15 temporadas (2008-24) sin un solo triple-doble hasta las actuaciones consecutivas de Nurkic.

El pívot se convirtió en el primer jugador del Jazz en hilar triples-dobles consecutivos desde Pete Maravich en enero de 1975.

La mayoría de las 14 asistencias de Nurkic, el máximo número de su carrera, vino de pases por la puerta trasera desde el poste alto y resultaron en clavadas y bandejas para sus compañeros de equipo, pero el Jazz no hizo lo suficiente del lado defensivo.

Ace Bailey anotó 25 puntos, el máximo registro de su carrera, y Keyonte George añadió 23, pero ninguno en el último cuarto mientras los Spurs terminaron con una racha de 27-10 y endilgaron al Jazz su quinta derrota en los últimos seis duelos.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP