Fotos satelitales muestran actividad en sitios nucleares de Irán

En esta imagen satelital, proporcionada por Planet Labs PBC, se muestran los escombros de la Planta Piloto de Enriquecimiento de Combustible en el sitio de enriquecimiento de uranio de Natanz, Irán, el 3 de diciembre de 2025. (Planet Labs PBC vía AP) AP

Las imágenes de Planet Labs PBC muestran que se han construido techos sobre dos edificios dañados en las instalaciones de Isfahan y Natanz, la primera actividad importante visible por satélite en cualquiera de los sitios nucleares afectados en el país desde la guerra de 12 días de Israel con Irán en junio.

Esas cubiertas impiden que los satélites capten lo que sucede en el terreno, eliminando la que actualmente es la única forma de que los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) monitoreen los sitios, ya que Irán ha impedido el acceso.

Irán no ha hablado públicamente de la actividad en los sitios. La AIEA, una agencia de vigilancia de las Naciones Unidas, no respondió a las solicitudes de comentarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido repetidamente que Irán negocie un acuerdo sobre su programa nuclear para evitar las amenazas de ataques militares estadounidenses debido a la represión del país contra los manifestantes. Estados Unidos ha trasladado a Oriente Medio el USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados, pero sigue sin estar claro si el mandatario decidirá usar la fuerza.

Los nuevos techos no parecen indicar que haya comenzado la reconstrucción de las instalaciones, que resultaron gravemente dañadas, dijeron expertos que examinaron los sitios. En cambio, probablemente son parte de los esfuerzos de Irán “para evaluar si activos clave, como las existencias limitadas de uranio altamente enriquecido, sobrevivieron a los ataques”, dijo Andrea Stricker, quien estudia a Irán para la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington, la cual ha sido sancionada por Teherán.

“Quieren acceder a cualquier activo recuperado sin que Israel o Estados Unidos vean lo que sobrevivió”, expresó.

Isfahan y Natanz son dos sitios clave de Irán

Antes de que Israel iniciara una guerra de 12 días con Irán en junio, la República Islámica tenía tres sitios nucleares importantes vinculados con su programa. Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear es pacífico. Sin embargo, en los últimos años, las autoridades iraníes han amenazado cada vez más con tratar de construir la bomba. Occidente y la AIEA dicen que Irán tuvo un programa de armas nucleares organizado hasta 2003.

El sitio de Natanz, a unos 220 kilómetros (135 millas) al sur de la capital, es una mezcla de laboratorios subterráneos y en la superficie que realizaban la mayor parte del enriquecimiento de uranio de Irán.

Antes de la guerra, la AIEA dijo que Irán usaba centrifugadoras avanzadas en esos sitios para enriquecer uranio hasta un 60%, un corto paso técnico antes de alcanzar los niveles de grado armamentístico del 90%. Se presume que parte del material estaba en el sitio cuando el complejo fue atacado.

La instalación fuera de la ciudad de Isfahan era conocida principalmente por producir el gas de uranio que se alimenta a las centrifugadoras para hacerlo girar y purificarlo.

Fordo, un tercer sitio ubicado a unos 95 kilómetros (60 millas) al suroeste de la capital, albergaba un sitio de enriquecimiento endurecido bajo una montaña.

Durante la guerra del año pasado, Israel atacó primero los sitios, seguido de ofensivas estadounidenses con bombas antibúnker y misiles de crucero Tomahawk. Los ataques de Estados Unidos “degradaron significativamente el programa nuclear de Irán”, se indica en la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca publicada en noviembre, aunque los detalles sobre el daño han sido difíciles de obtener públicamente.

Irán no ha permitido que los inspectores de la AIEA visiten los sitios desde los ataques.

Techos vistos en Isfahan y Natanz

El principal edificio de enriquecimiento situado en la superficie en Natanz era conocido como la Planta Piloto de Enriquecimiento de Combustible. Israel lo atacó el 13 de junio, dejándolo “funcionalmente destruido” y “dañando seriamente” los salones subterráneos que contenían cascadas de centrifugadoras, dijo en ese momento el director general de la AIEA, Rafael Mariano Grossi. Un ataque de seguimiento de Estados Unidos, efectuado el 22 de junio, alcanzó las instalaciones subterráneas de Natanz con bombas antibúnker, probablemente diezmando lo que quedaba.

Las imágenes de Planet Labs PBC muestran que Irán comenzó en diciembre a construir un techo sobre la planta dañada. Completó el trabajo a finales de mes. Teherán no ha proporcionado ningún reconocimiento público de ese trabajo. El sistema eléctrico de Natanz parece seguir destruido.

Irán también parece continuar con el trabajo de excavación que comenzó en 2023 en Kūh-e Kolang Gaz Lā, o “Montaña del Pico”, a unos cientos de metros al sur de la cerca perimetral del complejo de Natanz. Las imágenes satelitales muestran crecientes montones de tierra de la excavación. Se cree que Irán construye una nueva instalación nuclear subterránea en el lugar.

En Isfahan, Teherán comenzó a construir un techo similar sobre una estructura cerca de la esquina noreste de la instalación, terminando el trabajo a principios de enero. No se conoce públicamente cuál es la función exacta de ese edificio, aunque el ejército israelí dijo en ese momento que sus ataques en Isfahan iban dirigidos a sitios relacionados con la fabricación de centrifugadoras. El ejército israelí no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la construcción.

Mientras tanto, las imágenes muestran que se han llenado con tierra dos túneles en una montaña cerca de la instalación de Isfahan, una medida contra ataques con misiles que Irán también realizó justo antes de la guerra de junio. Al parecer, se ha retirado la tierra de un tercer túnel y se ha construido un nuevo conjunto de paredes cerca de la entrada como una aparente medida de seguridad.

Sarah Burkhard, asociada de investigación de alto nivel del Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional, con sede en Washington, que ha observado durante mucho tiempo los sitios nucleares de Irán, dijo que los techos parecen ser parte de una operación para “recuperar cualquier tipo de activos o escombros restantes sin dejarnos saber qué están sacando de allí”.

Sean O’Connor, un experto de la firma de inteligencia de código abierto Janes, coincidió en que el objetivo probablemente era “ocultar la actividad en lugar de, digamos, reparar o reconstruir una estructura para su uso”.

Continúan otros trabajos en Irán

Desde el final de la guerra, Irán ha trabajado para reconstituir su programa de misiles balísticos, reconstruyendo sitios asociados con el mismo, según informes anteriores de la AP. Eso ha incluido trabajo en un complejo militar conocido como Parchin, justo al sureste de Teherán.

En las últimas semanas, Irán ha trabajado para reconstruir un sitio en Parchin identificado por el Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional como “Taleghan 2”. Israel destruyó el sitio en un ataque aéreo en octubre de 2024.

Se ha dicho que, en un archivo de datos nucleares iraníes incautado anteriormente por Israel, se indicó que el edificio albergaba una cámara explosiva y un sistema especial de rayos X para estudiar pruebas explosivas. Tales pruebas podrían usarse en investigaciones para comprimir un núcleo de uranio con explosivos, algo necesario para un arma nuclear de implosión.

Las fotos satelitales muestran un proceso de construcción realizado en los últimos meses en “Taleghan 2″. La firma de inteligencia de código abierto Janes también notó la construcción, al igual que el instituto.

“Esto se ha reconstituido muy rápidamente”, dijo Lewis Smart, un analista de Janes que estudia el programa nuclear de Irán. “Se expande para hacerlo potencialmente más resistente a ataques de penetración y bombardeos... Se está colocando un recipiente de contención bastante grande en la instalación, que podría usarse para realizar pruebas de explosivos de alta potencia.”

The Associated Press recibe apoyo de la Carnegie Corporation de Nueva York y de la Outrider Foundation para la cobertura de seguridad nuclear. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

