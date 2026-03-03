americateve

Fotos desde Irán mientras aumentan los ataques en la capital, Teherán

TEHERÁN, Irán (AP) — La explosión fue tan fuerte y atronadora que una anciana residente del norte de Teherán afirmó que la sintió en el corazón, al describir los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel que retumbaron en toda la capital iraní y levantaron columnas de humo.

Un cartel con la imagen de fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado en una campaña militar de Estados Unidos e Israel aún en marcha, y el fallecido líder revolucionario iraní Rujolá Jomeini, a la derecha, se ve sobre una motocicleta entre restos dejados por un ataque en Teherán, Irán, el lunes 2 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Las calles estaban en gran medida vacías en Teherán el lunes, el tercer día de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel. Era un fuerte contraste con el día anterior, cuando las numerosas autopistas de Teherán estaban atascadas de tráfico mientras algunos salían de la ciudad y otros se apresuraban a abastecerse de alimentos, temiendo una guerra prolongada.

La residente del norte de Teherán habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, al igual que otra mujer en la capital con la que se comunicó The Associated Press desde fuera del país.

"Casi cada cinco horas se escuchan grandes explosiones en Teherán y a veces el edificio tiembla. Hay enormes columnas de humo por todas partes en Teherán”, dijo la mujer.

La mayoría de los que permanecían en la ciudad el lunes parecían quedarse en sus casas. Integrantes de la Guardia Revolucionaria y de la fuerza paramilitar Basij instalaron puestos de control en muchas calles, revisando vehículos, además de reunirse en algunas plazas, donde ponían música de duelo y canciones nacionalistas, según relató la mujer.

Los ataques del domingo por la noche alcanzaron un edificio de la televisión estatal, causando graves daños al Hospital Gandhi al otro lado de la calle, lo que obligó a evacuarlo. La fachada del hospital quedó destrozada y los escombros de las paredes cayeron sobre las camas del hospital.

Las autoridades organizaron concentraciones masivas el domingo en una plaza principal de Teherán y en otros lugares para llorar al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió al inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel.

Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de AP.

___

Los periodistas de The Associated Press Amir-Hussein Radjy y Lee Keath, en El Cairo, y Farnoush Amiri, en Nueva York, contribuyeron a este reportaje.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

