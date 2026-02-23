americateve

Fotos de actos de violencia en México tras muerte de líder del Cártel Jalisco a manos del ejército

El ejército mexicano abatió el domingo al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Eso decapitó lo que se había convertido en el cártel más poderoso de México.

Un soldado monta guardia ante un vehículo calcinado en Cointzio, estado mexicano de Michoacán, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho. (AP Foto/Armando Solis)
Un soldado monta guardia ante un vehículo calcinado en Cointzio, estado mexicano de Michoacán, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho." (AP Foto/Armando Solis)

Vehículos en varios estados fueron incendiados y tropas federales montaron guardia fuera de la sede de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

