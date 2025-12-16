americateve

Fotógrafo encuentra miles de huellas de dinosaurios cerca de sede olímpica en Italia

MILÁN (AP) — Un fotógrafo de vida silvestre se topó con una de las colecciones más antiguas y grandes conocidas de huellas de dinosaurios, que datan de hace unos 210 millones de años del Período Triásico, en lo alto de un parque nacional italiano cerca de la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, en Bormio, anunciaron las autoridades el martes.

En esta fotografía tomada en septiembre de 2025 y publicada el martes 16 de diciembre de 2025 por el Parque Nacional Stelvio, se observan huellas de prosaurópodos del Triásico Superior en las laderas del valle de Fraeel, en el norte de Italia. (Parque Nacional Elio Della Ferrera/Stelvio vía AP)
En esta fotografía tomada en septiembre de 2025 y publicada el martes 16 de diciembre de 2025 por el Parque Nacional Stelvio, se observan huellas de prosaurópodos del Triásico Superior en las laderas del valle de Fraeel, en el norte de Italia. (Parque Nacional Elio Della Ferrera/Stelvio vía AP) AP

El descubrimiento en el Parque Nacional del Stelvio fue sorprendente por la gran cantidad de huellas, estimadas en hasta 20.000 a lo largo de unos 5 kilómetros (3 millas), y la ubicación cerca de la frontera suiza, que una vez fue una zona costera prehistórica, donde nunca antes se habían hallado huellas de dinosaurios, dijeron los expertos.

“Ciertamente, esta vez la realidad supera a la fantasía”, afirmó Cristiano Dal Sasso, paleontólogo del Museo de Historia Natural de Milán, quien recibió la primera llamada del fotógrafo de vida silvestre Elio Della Ferrera tras hacer el descubrimiento.

Se cree que las huellas son de herbívoros bípedos de cuello largo que medían hasta 10 metros (33 pies) de largo y pesaban hasta 4 toneladas, similares a un Plateosaurus, dijo Dal Sasso. Algunas de las huellas tenían 40 centímetros de ancho, con garras visibles.

Las huellas indicaban que los dinosaurios viajaban en manadas y a veces se detenían en formaciones circulares, posiblemente como medida de protección.

“Hay rastros muy evidentes de individuos que han caminado a un ritmo lento, tranquilo, calmado y rítmico, sin correr”, expresó Dal Sasso en una conferencia de prensa.

Las huellas fueron descubiertas por Della Ferrera, quien salió a fotografiar ciervos y buitres en septiembre, cuando su cámara se enfocó en una pared vertical a unos 600 metros (2.000 pies) sobre la carretera más cercana.

La ubicación, a unos 2.400 a 2.800 metros (7.900-9.200 pies) sobre el nivel del mar, en una pared orientada al norte que está mayormente en la sombra, hizo que las huellas, aunque a simple vista, fueran particularmente difíciles de detectar sin una lente muy potente, dijo Dal Sasso.

Della Ferrera explicó que algo extraño llamó su atención, y escaló una pared rocosa vertical con cierta dificultad para observar más de cerca.

“La gran sorpresa no fue tanto descubrir las huellas, sino descubrir una cantidad tan enorme”, comentó Della Ferrera. “Realmente hay decenas de miles de huellas allá arriba, más o menos bien conservadas”.

La entrada del parque, donde se descubrieron las huellas, se encuentra a solo 2 kilómetros de la ciudad montañosa de Bormio, donde se celebrará el esquí alpino masculino durante las Olimpiadas de Invierno, del 6 al 22 de febrero.

El gobernador regional de Lombardía, Attilio Fontana, elogió el descubrimiento como un “regalo para los Juegos Olímpicos”, aunque el sitio es demasiado remoto para acceder en invierno, y no se han hecho planes para un eventual acceso público.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

