Fotogalería muestra a familia migrante venezolana en torno a su cena navideña

MARACAY, Venezuela (AP) — Esta fotogalería muestra a la familia de Mariela Gómez y su pareja Abraham Castro en momentos alrededor de la cena navideña en Maracay, Venezuela, el 24 de diciembre del 2025. Gómez y Castro intentaron ir a Estados Unidos pero fueron detenidos en la frontera y eventualmente regresaron por tierra a Venezuela ante la ofensiva antiinmigrante del presidente estadounidense Donald Trump.

Mariela Gómez habla con un familiar mientras cocina la cena navideña en Maracay, Venezuela, el 24 de diciembre del 2025. Gómez y su pareja Abraham Castro intentaron ir a Estados Unidos pero fueron detenidos en la frontera y eventualmente regresaron por tierra a Venezuela ante la ofensiva antiinmigrante del presidente estadounidense Donald Trump. (AP foto/Matias Delacroix)
Mariela Gómez habla con un familiar mientras cocina la cena navideña en Maracay, Venezuela, el 24 de diciembre del 2025. Gómez y su pareja Abraham Castro intentaron ir a Estados Unidos pero fueron detenidos en la frontera y eventualmente regresaron por tierra a Venezuela ante la ofensiva antiinmigrante del presidente estadounidense Donald Trump. (AP foto/Matias Delacroix) AP

Las fotos fueron seleccionadas por editores de fotos de The Associated Press.

FUENTE: AP

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

