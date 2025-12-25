Fotogalería muestra a familia migrante venezolana en torno a su cena navideña

MARACAY, Venezuela (AP) — Esta fotogalería muestra a la familia de Mariela Gómez y su pareja Abraham Castro en momentos alrededor de la cena navideña en Maracay, Venezuela, el 24 de diciembre del 2025. Gómez y Castro intentaron ir a Estados Unidos pero fueron detenidos en la frontera y eventualmente regresaron por tierra a Venezuela ante la ofensiva antiinmigrante del presidente estadounidense Donald Trump.