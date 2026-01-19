Fotogalería de los incendios forestales en Chile

El país sudamericano está sufriendo una ola de calor.
Incendios forestales que arrasan el centro y sur de Chile dejaron varias personas muertas el domingo, quemaron miles de hectáreas de bosque y destruyeron decenas de hogares, informaron las autoridades.
El país sudamericano está sufriendo una ola de calor.
FUENTE: AP
