Fotogalería de los incendios forestales en Chile

Incendios forestales que arrasan el centro y sur de Chile dejaron varias personas muertas el domingo, quemaron miles de hectáreas de bosque y destruyeron decenas de hogares, informaron las autoridades.

Mirtza Aguilera, a la derecha, y su hija se abrazan frente a su casa, quemada por los incendios forestales, el lunes 19 de enero de 2026, en Tomé, Chile. (AP Foto/Javier Torres)
Mirtza Aguilera, a la derecha, y su hija se abrazan frente a su casa, quemada por los incendios forestales, el lunes 19 de enero de 2026, en Tomé, Chile. (AP Foto/Javier Torres) AP

El país sudamericano está sufriendo una ola de calor.

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de la AP.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

