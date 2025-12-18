americateve

Foto de Miss Finlandia desata acusaciones de racismo y furor en Asia

HELSINKI (AP) — El gobierno de Finlandia enfrenta una fuerte presión y acusaciones de racismo por parte de varios países asiáticos después de que su representante para el certamen de Miss Universo 2025 fuera vista tirando de las comisuras de sus ojos en una foto, y algunos políticos finlandeses publicaron sus propias fotos repitiendo el gesto.

ARCHIVO - La ex Miss Finlandia Sarah Dzafce asiste a una conferencia de prensa en Helsinki, Finlandia, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Emmi Korhonen/Lehtikuva via AP, archivo)
ARCHIVO - La ex Miss Finlandia Sarah Dzafce asiste a una conferencia de prensa en Helsinki, Finlandia, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Emmi Korhonen/Lehtikuva via AP, archivo) AP

Sarah Dzafce perdió su corona de Miss Finlandia la semana pasada después de que una foto de ella tirando de la piel en las comisuras de sus ojos, publicada en las redes sociales, se volviera viral a finales del mes pasado. La foto, y su pie de foto que decía "comiendo con un chino", fue condenada por gobiernos y comentaristas en toda Finlandia y Asia como una discriminación contra los asiáticos.

Dzafce, quien ganó Miss Finlandia en septiembre, ha dicho a los medios finlandeses que estaba tratando de aliviar un dolor de cabeza. El Helsinki Times informó que ella dijo que un amigo había compartido la imagen privada y escribió el pie de foto sin su participación. Dzafce no respondió a la solicitud de comentarios de The Associated Press el jueves.

Dzafce publicó una disculpa en las redes sociales el 8 de diciembre y dijo que nunca fue su intención herir a nadie.

"El título de Miss Finlandia no es solo una corona para mí, sino también una responsabilidad. Una responsabilidad sobre cómo hablo, cómo actúo y cómo mis acciones pueden afectar a las personas", escribió en finlandés.

Añadió: "Asumo la responsabilidad de mis acciones y aprenderé de esto".

Días después, la Organización de Miss Finlandia revocó su estatus como Miss Finlandia 2025, conocida como Miss Suomi en finlandés.

"Los eventos de los últimos días han causado un profundo dolor, decepción y preocupación tanto en Finlandia como internacionalmente, de manera completamente comprensible", escribió la organización en redes sociales. "Lamentamos profundamente el daño que estos eventos han causado. Especialmente a la comunidad asiática, pero también a todos los afectados. El racismo nunca es aceptable en ninguna forma".

La controversia se intensificó cuando varios políticos finlandeses de extrema derecha se unieron en apoyo a Dzafce después de que perdió su corona. Miembros del parlamento que forman parte de la coalición gobernante publicaron sus propias fotos tirando de la piel alrededor de sus ojos.

El furor se ha extendido por toda Asia, lo que llevó al primer ministro finlandés Petteri Orpo a emitir una disculpa a varios países, incluidos Japón y Corea del Sur, a través de declaraciones en sus idiomas publicadas en las cuentas de redes sociales de las embajadas finlandesas.

"Estas publicaciones no reflejan los valores de igualdad e inclusión de Finlandia", decía la declaración de Orpo. "El racismo y la discriminación no tienen lugar en la sociedad finlandesa. Nuestro mensaje en Finlandia y a todos nuestros amigos en el extranjero es que el Gobierno toma el racismo en serio y está comprometido a combatir el problema. Finlandia siempre aspira a hacerlo mejor. Los políticos tienen la responsabilidad de servir como ejemplos en este sentido".

El gobierno de Japón se ha comunicado con la embajada finlandesa en Tokio expresando sus preocupaciones.

El Secretario Jefe del Gabinete, Minoru Kihara, el principal portavoz del gobierno, dijo que Japón espera mantener una comunicación cercana con Helsinki.

"Entiendo que el primer ministro finlandés emitió una declaración expresando su más profunda disculpa por las recientes publicaciones insultantes hechas en las redes sociales por algunos parlamentarios", dijo Kihara. "Como gobierno japonés, hemos transmitido a través de la embajada local nuestra preocupación por el caso y nuestras expectativas de una respuesta adecuada".

Finlandia es un importante destino turístico para visitantes de Asia, y algunos usuarios en la plataforma social X han llamado a boicotear los viajes a Finlandia y a Finnair, la aerolínea más grande del país.

Päivyt Tallqvist, vicepresidente senior de comunicaciones de la aerolínea, dijo a la emisora finlandesa Yle que el escándalo ha perjudicado las operaciones internacionales de la compañía sin proporcionar detalles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

