americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fortalecen seguridad del presidente de Colombia tras denunciar que teme por su vida

BOGOTÁ (AP) — El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, anunció el miércoles que ordenó a la cúpula militar y policial fortalecer la seguridad del presidente Gustavo Petro, luego de que él mismo denunciara que temía por su vida.

“Nada puede ni debe ocurrirle al Presidente de la República de Colombia”, indicó Sánchez en la red social X.

El ministro aseguró que se fortalecerán las capacidades de inteligencia y contrainteligencia, en articulación con organismos internacionales con los que existe cooperación policial para “anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pueda existir en contra del presidente”.

La víspera, Petro denunció que escapó de un intento de asesinato cuando volaba junto a su familia en un helicóptero rumbo a Montería, en el noroeste del país, para atender una emergencia por inundaciones.

“Vengo de dos días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten", dijo Petro en un consejo de ministros televisado en Montería. “No aterricé donde tenía que aterrizar, porque temía que al helicóptero le iban a disparar, con mis hijos también... entonces cogimos mar abierto cuatro horas”, agregó.

El mandatario no detalló quién estaría interesado en hacerle daño ni cómo fue advertido. Sin embargo, ha denunciado varias veces durante su mandato presuntos planes para atentar contra su vida y amenazas a su familia.

Tras advertir sobre su seguridad, Petro dijo que ordenó retirar a un general de la policía porque “alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, lo que habría tenido la finalidad de “destruir la reunión con (Donald) Trump”.

Trump recibió en la Casa Blanca a Petro el 3 de febrero, en un intento por mejorar las relaciones bilaterales tensas. Trump acusó a Petro de enviar cocaína hacia Estados Unidos, sin mostrar pruebas, y amenazó con emprender acciones militares contra Colombia. Luego de la reunión, lo llamó un hombre “fantástico”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacados del día

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter