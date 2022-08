Captado en Cámara: hombre ingresa en una oficina y se transfiere 19 mil dólares a su cuenta

Embed

El video muestra al hombre saliendo del negocio.

Los detectives creen que el mismo hombre apuntó a otro negocio el 22 de abril en 515 E. Las Olas Blvd. In that case, police said the victim and his business partner were on a conference call when the thief stole the victim’s credit cards from his office.

La víctima le dijo a la policía que vio al hombre desconocido caminando por la oficina mientras estaba en la llamada y luego lo confrontó, pero el ladrón le dijo que estaba perdido y buscando otro negocio.

Poco tiempo después, la víctima recibió una notificación de su banco de que alguien había realizado una compra de más de $ 7,000 en Apple en su tarjeta.

El video de vigilancia de Apple muestra al ladrón completando la transacción.

Cualquier persona con información sobre la identidad del hombre debe llamar al detective Jamie Chatman al 954-828-6355 o al detective Ray Ketchmark al 954-828-5628. Se pueden hacer consejos anónimos llamando a Broward Crime Stoppers al 954-493-8477.

Fuente: Redacción de Americateve.com