FMI prevé que economía de EEUU se acelere este año, pero alerta por aranceles y deuda

Compartir en:









La evaluación de la mayor economía del mundo por parte del organismo de crédito, integrado por 191 países, fue en su mayor parte positiva. El FMI prevé que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos crezca 2,4% en el cuarto trimestre de 2026 respecto de los últimos tres meses de 2025, que se compara con un crecimiento del 2,2% el año anterior.

El organismo pronostica también que el desempleo en Estados Unidos baje de 4,5% a finales de 2025 a 4,1% en 2026, y que la inflación descienda hasta 2% para 2027. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó que la Fed, que recortó su tasa de interés de referencia tres veces en 2025, podría permitirse reducirla a alrededor del 3,4%, respecto al 3,6% actual. Pero, agregó, debería abstenerse de recortes más profundos salvo que se produzca un “deterioro sustancial” en el mercado laboral estadounidense.

Estados Unidos se ha visto favorecido por un fuerte crecimiento de la productividad. Pero Georgieva indicó que la economía estadounidense habría rendido aún mejor sin los elevados impuestos del presidente Donald Trump a las importaciones extranjeras. El informe del FMI advierte que las políticas comerciales proteccionistas de Estados Unidos “podrían representar un lastre para la actividad mayor de lo esperado”.

El FMI expresó preocupación por la deuda del gobierno federal, que prevé que aumente de manera constante desde poco menos del 100% del PIB de Estados Unidos el año pasado hasta casi el 110% para 2031.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP