FMI mejora previsión de crecimiento de la economía mundial a 3,3% este año

Un repartidor traslada la mercancía fuera del Centro de Comercio Internacional Ritan en Pekín, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Andy Wong) AP

La organización de préstamos de 191 naciones espera que el crecimiento global sea del 3,3% este año, igual que en 2025, pero superior al 3,1% que había pronosticado para 2026 en octubre pasado.

La economía mundial "sigue mostrando una notable resiliencia a pesar de las considerables interrupciones comerciales lideradas por Estados Unidos y la creciente incertidumbre", escribieron el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, y su colega Tobias Adrian en una publicación de blog que acompaña la última actualización del Panorama Económico Mundial del fondo.

Se prevé que la economía de Estados Unidos, beneficiada por el ritmo más fuerte de inversión en tecnología desde 2001, se expanda un 2,4% este año, una mejora respecto al pronóstico de octubre del fondo y al crecimiento esperado para 2025, ambos del 2,1%.

Se espera que China, la segunda economía más grande del mundo, experimente un crecimiento del 4,5%, una mejora respecto al 4,2% que el FMI había predicho en octubre, en parte porque una tregua comercial con Estados Unidos ha reducido los aranceles estadounidenses sobre las exportaciones chinas.

India, que ha reemplazado a China como la economía mayor de más rápido crecimiento en el mundo, se espera que vea una desaceleración del crecimiento del 7,3% del año pasado (cuando fue impulsada por un inesperadamente fuerte segundo semestre) a un aún saludable 6,4% en 2026.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP