FMI aprueba 1.200 millones de dólares para Pakistán por avances en reformas económicas y climáticas

Vendedores se calientan en una hoguera en una mañana fría en Lahore, Pakistán, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/K.M. Chaudary) AP

El FMI dijo en un comunicado que su junta ejecutiva completó dos revisiones de los programas económicos de Pakistán, aprobando alrededor de 1.000 millones de dólares bajo su principal línea de crédito y otros 200 millones de un programa separado enfocado en el clima.

Con la última aprobación, Pakistán ha recibido alrededor de 3.300 millones de dólares del FMI desde el año pasado. Bajo el rescate, Islamabad recibirá pagos de préstamos durante 37 meses si cumple con las condiciones acordadas.

Pakistán depende desde hace décadas de préstamos del FMI y de naciones amigas para satisfacer sus necesidades de financiamiento.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, celebró la decisión, que describió como un reconocimiento al impulso de reformas del gobierno y a la "implementación efectiva" de las medidas respaldadas por el FMI. Dijo que la última decisión del FMI muestra que Pakistán está dando los pasos necesarios para estabilizar y hacer crecer su economía después de evitar por poco el incumplimiento el año pasado.

En un comunicado, Sharif también elogió al mariscal de campo general Asim Munir, el poderoso jefe del Ejército y jefe de las fuerzas de defensa del país, por desempeñar un papel clave en el apoyo a la agenda de reformas.

También elogió al ministro de Finanzas, Muhammad Aurangzeb, y a su equipo por su "trabajo incansable" en impulsar cambios difíciles. Sharif dijo que los esfuerzos de reforma y digitalización de Pakistán se han convertido ahora en un "ejemplo" global, pero advirtió que pasar de la estabilidad al crecimiento sostenido requerirá más esfuerzo.

En un comunicado, el FMI dijo que Pakistán ha hecho "progresos significativos" en la estabilización de la economía a pesar de un entorno global difícil y las devastadoras inundaciones de este año. Señaló una posición fiscal más fuerte, mayores reservas de divisas —ahora en 14.500 millones de dólares— y un repunte en el crecimiento. La inflación ha aumentado en los últimos meses porque las inundaciones provocadas por lluvias monzónicas superiores a lo normal elevaron los precios de los alimentos, pero el fondo espera que esto disminuya.

El rescate, aprobado en 2024, tiene como objetivo reconstruir las reservas de Pakistán, fortalecer su sistema tributario y reformar las empresas estatales deficitarias, especialmente en el sector energético. El programa climático, aprobado a principios de este año, apoya los esfuerzos para mejorar la gestión de desastres, el uso del agua y la presentación de informes financieros relacionados con el clima.

Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI, dijo que Pakistán debe mantener la disciplina ante un panorama incierto. Elogió el compromiso del gobierno de cumplir con los objetivos presupuestarios del próximo año mientras responde a los daños por inundaciones, y urgió a Islamabad a mantener una política monetaria estricta, permitir que el tipo de cambio se mueva libremente y avanzar con las reformas energéticas postergadas durante mucho tiempo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

